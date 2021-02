La vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, oggi ospite a Domenica Live ha parlato della morte dell’indimenticabile campione e del loro ultimo addio.

Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi, ha nel cuore una ferita che non si rimarginerà mai. In questi mesi difficili, dopo la scomparsa dell’indimenticabile campione, sono state le sue bambine a darle la forza per andare avanti. A loro il mitico calciatore aveva raccontato tutto.

Il coraggio di Paolo Rossi

Ospite a Domenica Live, Federica Cappelletti ha raccontato della lunga battaglia del marito contro il nodulo al polmone, e del momento in cui ha capito che non ce l’avrebbe fatta e che era necessario e giusto informarne anche le sue bambine: “I medici non erano contenti, ma volevo che parlassero, si dovevano salutare, le ho portate e lui aveva questa luce bellissima negli occhi. Le ha guardate e si sono abbracciate, e ho detto loro che nessun uomo le guarderà con quella luce negli occhi, portatela nel cuore quella del vostro Papà”.

E’ un racconto pieno d’amore, quello di Federica Cappelletti, ma anche venato di rabbia e delusione, soprattutto perché in questi mesi si è spesso parlato di Paolo Rossi soprattutto in relazione a una serie di furti ai danni della sua famiglia. Qualcun è entrato in casa Rossi per portar via un prezioso orologio di Paolo dall’enorme valore affettivo, e lo stesso è accaduto nello stadio Romeo Menti di Vicenza, dal quale sono spariti alcuni cimeli calcistici dell’attaccante secondo quanto denunciato da Nerio De Bortoli, curatore del Vicenza Calcio spa, fallito il 18 gennaio 2018. Gesti vili e meschini che si commentano da soli. La Grande consolazione è che sua lezione di generosità e coraggio resterà per sempre nel cuore e nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

