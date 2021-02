Oroscopo della settimana dall’1 al 7 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

La prima settimana di Marzo è finalmente giunta. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dall’1 al 7 Marzo 2021.

Una nuova settimana, la prima del nuovo mese, è finalmente alle porte. Marzo è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 1 a domenica 7 Marzo 2021.

Prima settimana di Marzo: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana in arrivo si prospetta per voi decisamente altalenante. La Luna sarà in opposizione per due giorni consecutivi, mentre durante il fine settimana Marte sarà completamente dalla vostra parte. Affilate gli artigli e tenetevi pronti: dovrete farvi valere e non permettere a nessuno di spegnere la vostra luce.

Toro. Nelle giornate di mercoledì e giovedì la Luna potrebbe causarvi qualche problema. Il resto della settimana procederà invece a gonfie vele, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Precedete con cautela sul lavoro e cercate di rimanere concentrati.

Gemelli. La settimana in arrivo si prospetta per voi decisamente positiva e luminosa. Marte sarà completamente dalla vostra parte e vi darà l’energia e la forza giuste per affrontare tutti i problemi. Sono inoltre in arrivo delle belle occasioni, perciò non lasciatevi sfuggire nessuna buona opportunità, tenete gli occhi aperti.

Cancro. I primi giorni della settimana cominceranno un po’ sottotono e voi potreste essere decisamente di cattivo umore. Con l’arrivo del weekend le cose si sistemeranno, e le nuvole grigie lasceranno posto al sereno. Tenetevi pronti a fare qualche nuovo incontro: importanti novità sono in

Leone. La settimana in arrivo sarà per voi estremamente favorevole e luminosa, perciò non lasciatevi sfuggire nessuna buona opportunità. Marte smetterà di essere opposto, e con l’arrivo del weekend la Luna vi sorriderà. Qualche problema di tipo economico potrebbe rabbuiarvi, cercate dunque di prestare attenzione alle vostre uscite.

Vergine. La prossima settimana si prospetta per voi decisamente stressante, perciò tenetevi pronti e stringete i denti. Marte non sarò dalla vostra parte e voi potreste ritrovarvi a dover aver a che fare con un po’ troppi impegni. Nonostante questo, i prossimi giorni saranno ideali per i rapporti e le relazioni, forza e coraggio!

Bilancia. La Luna vi sorriderà durante l’arco della prossima settimana e vi aiuterà a portare ancora un po’ di pazienza, soprattutto per quel che riguarda l’ambito lavorativo. Siete in attesa di alcune notizie, ma non temete, presto arriveranno e sapranno come sorprendevi. Via libera anche in amore, lasciatevi andare.

Scorpione. I prossimi sette giorni saranno assolutamente favorevoli per l’amore e per i sentimenti. È il momento di muovere qualche passo avanti, accantonando ogni timore. Marte non sarà più in opposizione e vi permetterà finalmente di tirare qualche sospiro di sollievo. La Luna vi sorriderà verso il fine settimana, perciò approfittatene!

Sagittario. La settimana in arrivo non sarà per voi particolarmente semplice. Alcuni ostacoli si metteranno tra voi ed il vostro traguardo e sarà in mano vostra il compito di ragionare bene sul da farsi. Cercate di non lasciarvi prendere dall’ansia e dal cattivo umore. La vicinanza di un buon amico potrebbe essere la soluzione migliore.

Capricorno. La vostra settimana sarà totalmente incentrata sull’amore e i sentimenti, dunque preparatevi! Il romanticismo è nell’aria e il consiglio migliore è quello di lasciarsi completamente andare senza porsi alcun freno. Venere sarà dalla vostra parte e vi manderà tutta la sua influenza positiva, infondendovi un bel po’ di coraggio.

Aquario. I primi giorni della settimana saranno per voi un po’ altalenanti, ma non temete, a partire da mercoledì i pianeti saranno tutti in vostro favore. Marte vi sorriderà più di tutti e vi darà la carica giusta per affrontare le difficoltà con un sorriso. Attenzione alla salute, sia fisica che mentale, è importante non trascurarla.

Pesci. La settimana prossima sarà per voi carica di armonia e di equilibrio. È in arrivo un periodo tranquillo, perciò potrete finalmente tirare dentro gli artigli e prepararvi a ricaricare le batterie. Venere sarà completamente dalla vostra parte e vi regalerà qualche spinta per compiere passi decisivi in amore, forza e coraggio!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.