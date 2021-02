Oroscopo del giorno, lunedì 1 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova settimana è alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 1 Marzo 2021.

Marzo è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Sono in arrivo novità o delusioni? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 1 Marzo 2021.

Lunedì 1 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi partirà un po’ sotto tono e voi vi sentirete molto stanchi. In amore non avvertirete però alcuna fatica e potrete muovere qualche passo avanti. Abbiate fiducia in voi stessi ed andrà tutto per il meglio.

Toro. L’ultimo periodo è stato per voi faticoso e decisamente stressante. Proprio per questo fareste bene a dedicare un po’ di tempo al relax ed al riposo. Evitate polemiche e discussioni, vi metterebbero di malumore.

Gemelli. Marte sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Quindi è il momento per voi di gettarsi a capofitto verso nuove avventure senza temere alcuna conseguenza. Fuochi d’artificio sia in amore che sul lavoro.

Cancro. Oggi Venere sarà in ottima posizione, vi darà la spinta giusta per buttarvi in amore senza alcun timore. Quindi è il momento di chiarire e recuperare i rapporti persi. Portare rancore non è la scelta giusta, ricordatevelo.

Leone. Vi state finalmente lasciando Febbraio alle spalle e potrete puntare a qualcosa di più in ambito lavorativo. Procedete però con cautela in amore, avete bisogno di ragionare ancora un po’ prima di prendere una decisione.

Vergine. Venere non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, e si opporrà in amore. Nonostante qualche tensione, la giornata si prospetta decisamente positiva e fortunata. Non lasciatevi sfuggire nessuna buona occasione.

Bilancia. La giornata di oggi sarà per voi decisamente brillante. Quello di cercare di non strafare è il consiglio migliore. Cercate di rimanere positivi in amore e di dare una chance anche alle possibilità più remote, potrebbero sorprendervi.

Scorpione. Durante le prossime ore saranno favoriti nuovi incontri, perciò tenete gli occhi bene aperti. Attenzione a Giove e Saturno, potrebbero portare nella vostra giornata qualche turbolenza.

Sagittario. La giornata di oggi sarà per voi non particolarmente positiva, un po’ di stress e ansia potrebbero infatti turbare le vostre acque ed agitarvi più del dovuto. Cercate di mantenere la calma e di essere pazienti.

Capricorno. La stanchezza si sta facendo decisamente sentire, ed anche oggi avvertirete il bisogno di ricaricare le batterie. Quindi è il momento giusto per riflettere e ragionare attentamente sulle vostre prossime mete.

Aquario. Nell’aria tira voglia di fare nuove conoscenze e di mettere un punto definitivo al passato. C’è bisogno di movimento e positività, dunque allontanate i pensieri negativi e lasciatevi andare.

Pesci. Venere sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi. Nonostante questo cercate di non fare troppo affidamento sul caso e di ragionare bene prima di prendere una decisione.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.