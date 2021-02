Lutto nel mondo del calcio, morto un grande personaggio

Il mondo del calcio internazionale si è svegliato con una brutta notizia: è morto un grande personaggio, lasciando un vuoto nel cuore di tutti.

Grande lutto nel mondo del calcio internazionale oggi 28 febbraio 2021: si è spento dopo una lunga battaglia con un grave tumore al cervello e ha lasciato nel cuore di tifosi e non, un grande vuoto incolmabile. Ne ha dato il triste annuncio questa mattina Howard Willkinson, della LMA con una dichiarazione che ha confermato la morte dell’uomo, che ha tristemente perso la sua battaglia con la malattia che lo perseguitava da tempo. Ma di chi si tratta?

Morto a soli 65 anni, lutto nel mondo del calcio

Glenn Roeder, compianto manager di due squadre della premier league inglese West Ham e Newcastle, ad essersi spento a soli 65 anni dopo una luna battaglia contro un grave tumore al cervello. La conferma della morte è arrivata questa mattina e ha sconvolto il mondo del calcio inglese e internazionale. Nella dichiarazione, rilasciata nel pomeriggio di oggi, Wilkinson ha definito Roeder un ottimo difensore, quando giocava a calcio e un manager con stile e sempre generoso con le sue idee e con il suo tempo.

Glenn ha avuto una carriera calcistica lunga e brillante, sia come calciatore prima che come manager dopo ed era amato e apprezzato da tutti quelli che lo conoscevano e lavoravano con lui. Ha lavorato in diversi club tra cui Gillingham, Watford, Hammer e Newcastle. Il suo lavoro è stato fondamentale per il modno del calcio, sia in veste di difensore sia di manager.

“Ho lavorato con lui per due stagioni. Era una persona fantastica, rispettata da tutti i giocatori ed è una notizia davvero triste”, ha commentato il cronista sportivo Gary Neville. “Perché i migliori se ne vanno sempre presto? Sono distrutto. Un vero gentleman.” ha invece detto l’attaccante Owen.