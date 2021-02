Luisa Peterlongo, chi è la mamma di Elettra Lamborghini: età, foto, storia

Luisa Peterlongo è la mamma di Elettra Lamborghini. La somiglianza tra le due è innegabile. Scopriamo meglio chi è e qual è la sua storia.

Tutti noi conosciamo Elettra Lamborghini. La donna è una showgirl e una cantante di successo. Nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, è riuscita a sfondare nel mondo della musica.

La donna ha anche partecipato a diversi reality tra cui l’italiano “Riccanza”. Lei e sua madre si assomiglia molto a livello estetico. Scopriamo meglio chi è Luisa Peterlongo.

Luisa Peterlongo: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla madre di Elettra Lamborghini

La Peterlongo è sposata da diversi anni con Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, il creatore dell’omonima casa automobilistica. La coppia ha altri quattro figli: Ferruccio, Ginevra, Lucrezia e Flaminia.

La donna è molto riservata, quindi di lei non si hanno molte informazioni. Sappiamo però che ha sempre supportato la figlia Elettra nel suo percorso artistico e nelle sue scelte di vita. Lei e la terzogenita hanno in comune un amore incondizionato per gli animali, soprattutto cani e cavalli. Entrambe sono appassionate di equitazione, uno sport che la figlia ha praticato fin da piccola anche come agonista. La Lamborghini possiede circa 30 cani e 5 cavalli. Durante un’intervista ha dichiarato di aver assunto del personale specifico per occuparsi dei suoi cani.

Il supporto della Peterlongo si vede anche ai concerti. La madre è sempre presente e le due sono molto legate anche nella vita di tutti i giorni. Sul profilo Instagram ci sono numerose foto che le ritraggono insieme.

Le sue risposte stupiscono anche quando si parla dei numerosi piercing e tatuaggi che ha l’ereditiera. “La accompagnai anche a farsi fare il suo primo tatuaggio. Poi ne sono arrivati altri, come il manto di leopardo sulla spalla e sul gluteo. Non sono contentissima ma certe cose sono spesso dettate dalla follia giovanile ed Elettra mi ha detto di volerli cancellare. Non tutti, ma molti”, aveva raccontato durante un’intervista.