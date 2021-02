Loredana Lecciso confessa tutto: Ecco perché ho lasciato Al Bano

By

Il rapporto tra Loredana Lecciso e Al Bano è sempre stato turbolento. La showgirl e il cantante si sono lasciati più volte. Scopriamo di più.

Nella loro relazione ci sono stati periodi molto intensi che hanno fatto scricchiolare la coppia. Ad oggi sembrano aver ritrovato la stabilità, ma la Lecciso ha ricordato più volte quei momenti bui.

In alcune interviste e ospitate televisive la showgirl ha parlato apertamente dei problemi avuti con il cantante. In particolare aveva menzionato il momento in cui l’aveva lasciato mentre Al Bano stava partecipando a “L’Isola dei famosi“. Scopriamo di più su questa vicenda.

Loredana Lecciso: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’addio ad Al Bano

Nel corso degli anni i gossip hanno interessato molto la coppia che però ha sempre saputo ritrovarsi. C’è da dire che la Lecciso ha sempre dovuto fare i conti con il fantasma della Power e con tutte le voci che spingevano a un ritorno di fiamma tra lei e Al Bano.

A chi le chiede le motivazioni degli addii e delle crisi con il cantante risponde: “Non rinnego il mio stato d’animo anche se sembra comunque facile a dirlo, ma col mio spirito attuale non lo rifarei visto che prima ero più fragile, debole”. Aveva commentato la showgirl durante un’intervista.

La Lecciso ha sempre dimostrato di sapersi aprire e mettersi in gioco anche di fronte alle difficoltà. “La crisi? E’ durata comunque molto poco. In quel periodo era tutto complicato e il mio comportamento di certo non aiutava”, aveva commentato.

La crisi peggiore era avvenuta quando il cantante stava partecipando a “L’Isola dei Famosi“. In quel periodo la relazione tra i due era molto tesa e la Lecciso aveva criticato il compagno per salutare quasi a stento lei e i figli durante i collegamenti. Nonostante i brutti momenti oggi i due hanno ritrovato la serenità e sono pronti a vivere un altro anno insieme.