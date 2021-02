Golden Globes 2021, come e quando vedere la cerimonia

Ci siamo! Stasera inizierà la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2021. Ecco come vederla in diretta streaming e non perdersi nemmeno un minuto.

Ormai ci siamo, l’attesa è finita! Nella notte tra il 28 e il 1 marzo inizierà la cerimonia di premiazione della 78esima edizione dei Golden Globes 2021, tra i premi cinematografici più attesi dell’anno, insieme agli Oscar. E i Golden Globes sono infatti storicamente considerati dai cinefili e dagli addetti ai lavori di tutto il mondo come l’anticamera degli Academy Awards. La situazione che si delineerà alla fine dei premi di questa sera, infatti, sarà importante che capire quello che presumibilmente succederà agli Oscar e per riuscire a fare pronostici e previsioni. Ma come guardare in streaming la cerimonia di premiazione in diretta dagli Stati Uniti?

Come e dove vedere i Golden Globes questa sera

La cerimonia dei Golden Globes avverrà naturalmente negli Stati Uniti, quindi il fuso orario permette a noi europei di assistervi durante la notte tra oggi 28 febbraio e domani 1 marzo 2021, su diverse piattaforme. I premi verranno trasmessi su Sky a partire da mezzanotte e mezza, sia su Sky Atlantic che su Sky Tg24. Chi non vuole seguire la diretta integrale stanotte, potrà guardare gli highlights nel tardo pomeriggio del giorno dopo, circa alle 19 e 40.

Da mezzanotte e trenta andrà in onda il pre-show con approfondimenti e news sulla premiazione, che poi verrà trasmessa effettivamente alle 2, ora italiana. Per il quarto anno di fila, i premi verranno presentati da Amy Poehler e Tina Fey e, a causa della pandemia di Covid, tutti i nominati e i partecipanti interverranno da remoto, ognuno nella propria abitazione.

L’italia ha ottenuto ben due nominatio: miglior film in lingua straniera e una come miglior canzone, entrambi per la pellicola “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Inaspettatamente, nessuna nomination per Sophia Loren, protagonista del film di Ponti, disponibile in streaming su Netflix.