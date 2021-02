Federica Cappellotti parla per la prima volta del marito Paolo Rossi a quasi due mesi dalla sua scomparsa. Lui le diceva: “ce la faremo”.

La notizia della morte di Paolo Rossi (ex attaccante, capocannoniere del Mondiale vinto dagli Azzurri di Bearzot e vincitore di un Pallone d’Oro) è stata terribile e non solo per il mondo del calcio. Per via di un male incurabile, l’uomo è mancato a 64 anni, lasciando le due figlie e la moglie.

La speranza di farcela

“Ho chiuso la nostra camera, ogni mattina però vado e devo stare un po’ lì dentro da sola, come se fossimo insieme, ma per adesso dormo con le mie bambine. Si alternano sentimenti e sensazioni. Cerco di farmi forza per le bimbe, non è sempre facile. Più passano i giorni e più sento questa mancanza forte” così racconta Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi. “Mi manca la sua risata in casa, ma anche la sua intelligenza e i suoi consigli”.

Federica Cappelletti è sempre stata accanto al marito, anche nei momenti più difficili. “Sono stati mesi di un’intimità e profondità incredibile. Ho scoperto una persona da un altro punto di vista, anche nella sua fragilità riusciva a regalare forza, sorrisi e coraggio. Non è stato facile”.

In casa non è mai mancata la speranza che tutto potesse finire bene. “C’è stato sempre questo filo di speranza che ci ha unito in questi mesi” ha raccontato la donna. “Io speravo di riuscire a salvare Paolo e lui sperava di salvarsi e fino a tre giorni prima, quando tornavo a casa dall’ospedale, lui mi scriveva ‘ce la faremo’, ma avevo la consapevolezza che il suo fisico si stava consumando, ma la sua forza di vivere mi ha dato la forza per continuare a sperare”.