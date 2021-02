Elettra Lamborghini, avete mai visto tutti i suoi piercing? Ne ha 42

Elettra Lamborghini è è diventata famosissima non solo per le sue canzoni ma anche per il suo look. L’artista ha ben 42 piercing.

La cantante ha fatto ballare tutti gli italiani con le sue hit. Sguardo deciso e look accattivante l’hanno sempre contraddistinta.

Tatuaggi e piercing possono essere considerati un’estensione del suo corpo. Questi hanno impreziosito la sua persona e sono diventati il suo segno distintivo.

Elettra Lamborghini: ecco tutto quello che c’è da sapere sui suoi piercing

Tutti conoscono il suo tatuaggio leopardato che ha sulla spalla e sul gluteo. Alcuni però non sanno che la cantante ha ben 42 piercing sparsi sul suo corpo. Questi sono una delle sue grandi passioni.

La serie è molto lunga. Andiamo da quelli più classici alle orecchio, lingua e ombelico per arrivare ad altri un po’ più dolorosi come il septum. Quest’ultimo però è il meno notato dato che lo indossa solo ogni tanto. Ovviamente i piercing non finiscono qui perché la cantante li ha proprio su tutto il corpo: capezzoli e parti intime comprese. La cantante ama mostrarli con i suoi outfit durante i concerti o nelle foto che pubblica sui social.

Oltre a quelli più classici, la Lamborghini ha anche tanti microdermal. Questi ultimi sono dei piercing che vengono messi sotto pelle e dispongono di una base sulla quale viene messo un brillantino.

La cantante non ha certamente scelto dei brillanti normali ma ha scelto dei veri diamanti. Un’idea davvero originale per impreziosire il suo corpo. I microdermal però possono rimanere impigliati ai vestiti o possono staccarsi. Questi disagi non non preoccupano l’ereditiera che continua a farseli.