Elettra Lamborghini, chi è l’ex fidanzato Abraham Garcia Arevalo: età, foto, lavoro

Elettra Lamborghini sarebbe fidanzata con Abraham Garcia Arevalo. Della loro presunta non si sa molto, ma scopriamo meglio chi è lui.

L’uomo è stato anche l’ex di Giulia Salemi, quindi la Lamborghini non è l’unica fidanzata famosa che ha avuto.

Ha cominciato a farsi un nome dopo la sua partecipazione alla versione spagnola de “L’Isola dei Famosi“. Dopo aver conquistato il successo ha partecipato ad altri reality dove la sua popolarità è aumentata a dismisura.

Elettra Lamborghini: il presunto flirt con Abraham Garcia Arevalo

Dopo il successo come naufrago, il giovane ha partecipato a un altro reality: “Super Shore” del 2016. E’ in questa occasione che ha conosciuto Giulia Salemi. Tra i due ci sarebbe stato un colpo di fulmine, ma hanno confessato di conoscersi già da tempo. Entrambi hanno ammesso che ogni scena del programma era reale e non creata appositamente per aumentare gli ascolti.

La loro relazione sarebbe però naufragata a causa della distanza tra Milano e Madrid. In base ai gossip l’uomo vorrebbe riconquistare la ex, ma quest’ultima ha intrapreso un flirt con Pretelli nella casa del GF Vip. I fan si chiedono che cosa succederà tra i due.

Ad oggi, Abraham Garcia è un famoso influencer ed è anche un personaggio televisivo spagnolo. Ha partecipato anche a molti programmi come “Gandia Shore”, “Supervivientes” e “Volverte a Ver”.

Per quanto riguarda il suo flirt con Elettra Lamborghini, non ci sono prove. Sull’argomento ci sono solo voci, ma nessuna prova. Dagli interessati non arrivano né smentite né conferme, quindi i fan attendono risposte. Ad oggi, la cantante ha un altro compagno e insieme sono felicissimi.