Domenica Live, la denuncia della vedova di Paolo Rossi: “Non c’è pace”

Parla alle telecamere di Domenica Live, Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi, che denuncia una situazione che non può più tollerare.

Affranta e commossa Federica Cappelletti nel ricordo del compianto marito Paolo Rossi, davanti alle telecamere di Canale 5 per “Domenica Live“, lo show della domenica di Barbara D’Urso. La vedova è stata invitata per raccontare della vita insieme a Paolo, il dolore per la sua perdita e per tenere sempre vivo il ricordo del campione. Non solo, la Cappelletti ha anche denunciato una brutta situazione in cui si è trovata la sua famiglia e che è davvero uno schiaffo alla memoria del grande Paolo Rossi. Ecco cosa è successo.

Domenica Live, parla la vedova di Paolo Rossi

A pochi giorni dall’anniversario di matrimonio tra Paolo e Federica, la vedova denuncia un nuovo furto ai danni della famiglia del campione, proprio durante la puntata di oggi 28 febbraio di “Domenica Live“. “Hanno rubato i suoi cimeli” ha raccontato Federica, “Non c’è pace. Ci hanno preso di mira. Lo hanno preso di mira. Io dico: lasciatelo riposare in pace. L’appello ora è a chiunque sappia qualcosa di questo ennesimo furto. Ci sono le indagini in corso. Basta, non abbiamo più nulla in casa, abbiamo tolto tutto, lasciateci vivere il nostro dolore.”

Dopo l’amaro intervento della Cappelletti, Barbara D’Urso ha mandato in onda un vecchio servizio in cui era presente lo stesso Paolo. Un video che ha commosso la vedova presente in studio e ha stimolato teneri ricordi degli ultimi giorni di vita del campione, morto dopo aver perso la sua battaglia con la malattia. “L’ultima cosa che mi ha detto in ospedale è che mi ringraziava per tutto quello che stavo facendo per lui.” – ha confessato la vedova – “Credeva davvero di farcela fino all’ultimo. Mi diceva che saremmo tornati a fare tante cose insieme e di avere pazienza.”

“Mia figlia l’altro giorno mi ha chiesto perché questo dolore non passa e perché ogni giorno è più forte” – ha proseguito Federica -“ Le ho risposto che lo sentirà tutta la vita, che anche io lo sentirò tutta la vita, che ci saranno per loro anche cose belle, ma il papà è importante. Io ho perso mia madre quando ero abbastanza giovane, una cosa che non ricordo è la voce di mia mamma. Sto cercando di far sentire loro ogni giorno la voce di Paolo perché non la dimentichino.”