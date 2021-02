Domenica Live, Carmen Di Pietro e la dichiarazione shock su Maradona

Dichiarazione shock di Carmen di Pietro sul compianto Diego Armando Maradona, alle telecamere di Domenica Live. Ecco cosa ha detto.

Non finiscono le polemiche e le chiacchiere su Diego Armando Maradona, nemmeno dopo la morte! Il calciatore più famoso al mondo, infatti, è stato protagonista di un altro gossip, nominato questa volta da Carmen Di Pietro e snocciolato davanti alle telecamer ìe di Canale 5, a “Domenica Live“. Durante il seguitissimo programma della domenica di Barbara D’Urso, infatti, la showgirl ha fatto una dichiarazione sul Pibe de Or che ha sconvolto tutti. Ecco che cosa ha detto.

Carmen Di Pietro, ecco cosa ha detto su Maradona

“Io e Diego Armando Maradona abbiamo avuto una storia clandestina.” queste le rivelazioni di Carmen Di Pietro alle telecamere di “Domenica Live” oggi 28 febbraio 2021, durante il consueto appuntamento con Barbara D’Urso. La showgirl, Carmela Tonto all’anagrafe, ha raccontato alcuni retroscena sulla storia d’amore misteriosa con la stella del calcio argentino, morto a novembre 2020.

“Erano gli inizi degli anni ’90” – ha proseguito la Di Pietro – “noi non parlavamo mai della vita privata, solo ora so che era sposato e aveva una moglie in Argentina.” Una storia difficile, quella tra la bellissima showgirl e il campione, all’insegna delle scappatelle, delle segretezza e degli inconti fugaci in albergo. Una storia stancante, che alla lunga ha stufato la Di Pietro, che non ne poteva più dei brevi incontri clandestini: “Lo vedevo una volta a settimana. Noi prendevamo appuntamento tramite un’amica e ci incontravamo in albergo ma dopo un anno e qualche mese, è finita perché ero stanca di vederlo solo in albergo.”

Carmen ha poi chiarito la polemica che l’aveva investita dopo che, in seguito alla morte di Maradona, aveva pubblicato una foto su instagram per ricordarlo in cui si mostrata in bikini e sorridente. “Non volevo mancare di rispetto a nessuno”, ha spiegato, “né alla sua famiglia, né tantomeno al ricordo stesso di Maradona.”