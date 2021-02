Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 28 febbraio

A Domenica Live a sorpresa nuovi scoop, una novità sul programma e molto altro ancora: ospiti e dettagli sulla puntata di oggi, 28 febbraio

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive ma, soprattutto, oggi 28 febbraio, sarà ospite della trasmissione la vedova del compianto Paolo Rossi, Federica Cappelletti. C’è, inoltre, una novità sostanziale che riguarda il futuro dei due programmi della domenica firmati da Barbara D’Urso. La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Leggi anche —> Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 28 febbraio

Gli ospiti di Domenica Live

Rivelati in calce durante Pomeriggio Cinque, i protagonisti di Domenica Live oggi, 21 febbraio, porteranno non poche emozioni nello studio di Mediaset.

Occorre però fare un passo indietro e soffermarsi sui cambiamenti che sono stati annunciati dalla rete, ma non ancora giustificati dalla conduttrice.

Nel comunicato stampa diramato è stato chiarito:

“Dall’11 aprile Barbara d’Urso conduce in diretta su Canale 5 un nuovo spazio di informazione e attualità…”, intendendo che il programma avrà un allungamento di orario ma, al tempo stesso, è stato anche chiarito che Live – Non è la D’Urso verrà per il momento archiviato, non si sa bene fino a quando. Secondo le indiscrezioni trapelate, quello che è stato da sempre considerato uno dei programmi di punta della rete nella fascia serale, starebbe perdendo consenso da parte del pubblico in maniera esponenziale, tanto da costringere a una drastica inversione di rotta.

Che ci abbia messo lo zampino zia Mara portando sul piccolo schermo l’imitazione di Barbara D’Urso?

Gli ospiti di oggi

Barbara d’Urso ospiterà oggi in studio la famiglia della showgirl Carmen Di Pietro. Successivamente, interverranno durante la puntata anche Pippo Franco con suo figlio Gabriele. Infine, siederà sul divanetto di Barbarella Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI