Giuseppe Iannoni è entrato sotto i riflettori del gossip per il matrimonio con Carmen Di Pietro. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Giuseppe Iannoni e Carmen di Pietro si sono sposati dopo la scomparsa del primo marito di lei; i due hanno anche avuto due figli, Alessandro e Carmelina. Dopo ben sedici anni di relazione, però, nel 2017 qualcosa è andato storto.

Il tradimento

La storia d’amore tra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni non è finita benissimo: più di una volta entrambi si sono ritrovata (separatamente) davanti alle telecamere di Barbara D’Urso per raccontare della fine della loro storia puntandosi il dito contro a vicenda. Inizialmente, era girata la voce che, per via del lavoro di lui, i due si vedessero davvero troppo poco.

Il vero motivo dell’allontanamento, però, sarebbe un altro: Iannoni, a quanto pare, ha tradito la moglie. E’ stata proprio Carmen Di Pietro a scoprire della relazione clandestina, trovando le foto di un’altra donna in lingerie sul telefono del marito. Ancora peggio, in alcune di queste foto l’amante è semi-nuda nel letto matrimoniale nella casa di famiglia e gioca con uno dei peluche preferiti di Carmen. Da quella scoperta, la showgirl ha deciso di terminare la relazione con Giuseppe Iannoni (dopo ben sedici anni).

Della vita privata di Giuseppe Iannoni non si sa molto: l’uomo a quanto pare fa il personal trainer, lavoro che lo porta a viaggiare molto (tanto che spesso torna a casa solo nei weekend). Iannoni si dice ancora innamorato della ex moglie, ma sembrerebbe anche essere molto amareggiato per come le cose sono finite: infatti, mentre lui sperava in un ritorno di fiamma (mai avvenuto), Carmen è sempre stata sicura della sua decisione.