Carmen Di Pietro, chi è: età, carriera, vita privata, curiosità sulla showgirl

Carmen Di Pietro è una showgirl italiana famosa soprattutto per la sua vita privata. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Carmen Di Pietro è una showgirl, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana, nota per la sua esuberanza e per la sua vita privata sempre sotto i riflettori. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro, all’anagrafe Carmela Tonto, è nata a Potenza il 24 maggio 1965 da papà Donato (ferroviere) e mamma Emma. Ha due fratelli, Vito e Giuseppe, e una sorella, Maria, venuta a mancare a soli tre anni. Per esigenze lavorative del padre, si è trasferita con la famiglia prima a Bologna dove ha frequentato l’asilo e successivamente a Salerno, dove ha frequentato le scuole elementari e superiori, trascorrendo sempre le sue vacanze estive a Baragiano dai nonni paterni e a Bella dai nonni materni. Ha conseguito il diploma di scuola superiore all’Istituto Magistrale Regina Margherita nel 1983. Successivamente ha vissuto tra Londra, Roma, Milano, Parigi e Madrid, lavorando come modella.

Carmen Di Pietro ha raggiunto la popolarità nei primi anni ’90 grazie alle sue partecipazioni televisive con Gianni Ippoliti, su Rai 1 con Le sfumature di Ippoliti e su RAI 3 con Spazio Ippoliti. Dopo l’affermazione come attrice in diversi spettacoli teatrali e pellicole cinematografiche ha anche lavorato come conduttrice in varie trasmissioni televisive locali. E’ salita alla ribalta delle cronache per avere dichiarato nel 1997 che una delle protesi del seno era esplosa in un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.

Il 17 giugno 1998, dopo 5 anni di fidanzamento, Carmen Di Pietro ha sposato Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra e personaggio che ha segnato la storia del giornalismo e della televisione italiana. Il matrimonio fece clamore per l’enorme differenza di età: lui aveva 76 anni, mentre lei soltanto 33. L’evento fu ripreso da testate giornalistiche ed emittenti televisive di tutto il mondo. La showgirl si disse stregata dal “mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana, nonché lo charme e la grande cultura di Sandro, che lui intelligentemente non ostentava mai”. Il matrimonio venne celebrato nonostante l’ostilità dei figli di Paternostro, Roberto e Alessandra. In seguito Neri Parenti li chiamò ad interpretare loro stessi nel film commedia Paparazzi del 1998.

Rimasta vedova il 23 luglio 2000, Carmen non si è voluta sposare per non perdere la cospicua pensione di reversibilità. A 36 anni è diventata mamma di Alessandro e a 43 di Carmelina, frutto della relazione con il suo compagno Giuseppe Iannoni, dal quale si è separata nel 2016. Oggi si dichiara single e sostiene di sentirsi “sposata in eterno” con Sandro Paternostro. Nel 2015, poco dopo aver compiuto cinquant’anni, ha realizzato un calendario sexy – sotto la supervisione del fotografo Bruno Oliviero – il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. Nel 2017 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 e nel 2019 al cooking show La prova del cuoco per alcuni episodi.

