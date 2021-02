C’è posta per te, Maria De Filippi infuriata: riprende l’ospite dopo la frase

Ancora polemiche durante l’ultima puntata di C’è posta per te: anche la conduttrice Maria De Filippi è infuriata

Nuove polemiche durante l’ultima puntata di C’è posta per te con Maria De Filippi che è andata su tutte le furie. Durante la vicenda di Danilo, che ha scritto alla redazione per stare vicino alla figlia Martina visto che non ha mai ben visto il suo fidanzato Francesco per i suoi modo. E così all’età di 23 anni lei è scappata di casa vivendo con la sua dolce metà e la madre: attualmente è anche incinta ma non ha intenzione di fare pace con il padre. Maria De Filippi ha provato a convincerla facendole notare diverse cose, ma Martina ha risposto: “Sono pensieri che noi non abbiamo proprio. I soldi non fanno la felicità”. E così Martina ha rivelato: “Mi viene da ridere” e così la stessa conduttrice: “Guarda Martina io non ci vedo molto di cui ridere”.

C’è posta per te, Maria De Filippi senza parole

Successivamente Maria ha alzato la voce contro papà Danilo: “C’è un momento in cui dovrebbe essere tua figlia ad avere un sentimento nei tuoi confronti, che sembra non avere”. La busta è stata chiusa da parte della figlia e così, infine, la celebre conduttrice di Mediaset ha rivelato: “Chiudiamo la busta, ci dimentichiamo che abbiamo un padre che ci ha cresciuto e che ci ha chiesto scusa”.