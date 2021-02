Verona – Juventus Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Verona e Juventus è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’infrasettimanale delle coppe europee, che ha sancito l’eliminazione del Napoli dall’Europa League, e la partita rinviata per Covid tra Torino e Sassuolo, torna questo pomeriggio la Serie A TIM, con ben tre sfide tutte molto importanti. Ha aperto il pareggio tra Spezia e Parma, che in chiave salvezza serve soprattutto ai primi.

Invece, nel secondo anticipo clamoroso colpaccio del Bologna che piega per due a zero la Lazio e ne frena definitivamente forse le ambizioni da scudetto. La giornata si chiude con la rivelazione Verona che gioca contro la Juventus, campione d’Italia e che vogliono proseguire la corsa alla capolista Inter. Il match del sabato sera viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Verona – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Bentegodi di Verona è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Quello di stasera sarà il match numero 60 in campionato tra queste due formazioni, con la Juventus nettamente in vantaggio. Finora, infatti, abbiamo 11 vittorie del Verona, 15 pareggi e 33 affermazioni della Vecchia Signora, 55 i gol realizzati dall’Hellas contro i 102 della Juventus. Ci sono anche due precedenti negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1985-1986, 0-0 all’andata a Verona e 2-0 a Torino al ritorno e due sfide in Serie B nella stagione 2006-2007, finite entrambe 1-0 in favore della Juve.

Verona e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Juric e Pirlo hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.