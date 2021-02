Verissimo, anticipazioni del 27 febbraio: ospiti e colpi di scena

Nuovo appuntamento sabato 27 febbraio 2021 con Verissimo, che andrà in onda alle 16.00 su Canale5: tanti ospiti e colpi di scena con racconti e aneddoti

Ancora un nuovo appuntamento oggi, sabato 27 febbraio 2021, con Verissimo in onda su Canale 5 alle 16.00. Ci sarà come ospite Giulia Salemi, mentre in studio arriverà anche un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga, che sarà accompagnato dalla mamma Roberta Termali e dal fratello Nicolò. E così parlerà della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e con il suo rapporto speciale con Rosalinda Cannavò, che è esploso in quest’edizione.

Verissimo, tutte le curiosità del 27 febbraio

Inoltre, come ospiti ci saranno anche Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, che diventeranno le nuove opinioniste dell’Isola dei Famosi. Poi ancora una volta Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez racconteranno la loro storia d’amore con aneddoti anche dei momenti difficili, come per esempio il furto avvenuto nel loro appartamento. Successivamente toccherà a Flora Canto ed Enrico Brignano raccontare la loro gioia di diventare ancora una volta genitori come ha scritto la donna su Instagram: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina”

In studio arriverà anche il calciatore Cherif Karamoko, che ha fatto il suo esordio in Serie B nel 2019 con la maglia del Padova: una vera storia di riscatto arrivando sul barcone a causa della guerra. Infine, ci sarà come ospite Ivana Spagna. Appuntamento da non perdere oggi, sabato 27 febbraio, con Verissimo in onda a partire dalle 16 su Canale5.