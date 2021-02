Continua la somministrazione dei vaccini per fermare il contagio da Coronavirus e i nuovi dati sembrano promettere bene

La campagna vaccinale contro il Coronavirus prosegue a spron battuto e finalmente si iniziano a vedere, seppur tenui, alcuni segni di miglioramento. Sembra che i vaccini stiano effettivamente funzionando, nonostante la somministrazione del farmaco vada assai a rilento a causa della mancanza di quantità adeguate di dosi. Ma anche l’Istituto Superiore della Sanità sembra tirare un piccolissimo sospiro di sollievo e ci informa che, nella seconda metà di febbraio, il numero di casi di contagio è diminuito sia tra gli operatori sanitari che negli anziani dagli 80 anni a salire. Questo è molto probabilmente dovuto al fatto che molti appartenenti a quelle categorie si sono già sottoposti al vaccino anti covid.

🦠 #COVID19 E ANDAMENTO DELLE CURVE 📉 Dalla seconda metà di gennaio netto calo per la popolazione di età >= 80 anni

👨‍🦳Attesa diminuzione numero di casi e gravità dello stato clinico in risposta all’aumento della copertura vaccinale 🔎 I dati ⤵️https://t.co/Y2OLWI427S pic.twitter.com/KTaBQejzqW — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) February 27, 2021

I vaccini vengono somministrati e la curva scende

L’Istituto Superiore della Sanità è talmente estasiato da questa notizia che ha deciso di condividerla anche con la popolazione, attraverso un post su Twitter. Nel grafico riportato si vede chiaramente come la curva sia in discesa, segnale più che positivo (o negativo? Col Covid non si sa mai che aggettivo usare) per tutti. Infatti, l’Iss dichiara che “la curva epidemica dei casi riportati come operatori sanitari e la curva dei casi non riportati come operatori sanitari hanno avuto un andamento molto simile fino alla seconda metà di gennaio. [Poi] le due curve hanno iniziato a divergere, mostrando un trend visibilmente in calo per gli operatori sanitari a fronte di un trend stazionario, con tendenza a un lieve aumento dall’8 febbraio“.

I vaccini stanno riscontrando grande successo anche nel resto del mondo, e ci auguriamo di arrivare a debellare questo virus al più presto.