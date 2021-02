Tor Bella Monaca, spari tra i passanti: ferita una donna

Paura nel pomeriggio di oggi a Tor Bella Monaca, popolare quartiere di Roma, spari tra i passanti: ferita una anziana donna.

Una sparatoria sconcertante è avvenuta pochi minuti fa a Torre Angela, a Roma, nel popolare quartiere di Tor Bella Monaca. L’agguato è accaduto in via Amigo Aspertini e a farne le spese a quanto pare è stata una donna di circa 80 anni. Dell’anziana donna rimasta colpita a quanto pare per errore non si conoscono le generalità.

L’anziana – stando alla ricostruzione dei fatti – è stata ferita da un colpo di pistola, nei pressi di un’edicola. Ancora tutti da chiarire i dettagli del fatto, che ha comunque sconcertato non solo Tor Bella Monaca, ma tutta la Capitale. I primi riscontri parlano di un agguato nei confronti di una persona già nota alle forze dell’ordine.

Sparatoria a Tor Bella Monaca, caos e un ferito tra i passanti

Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione dei fatti fin qui fatta, un uomo – pare anche egli pregiudicato o comunque noto alle forze dell’ordine – nel fare fuoco verso un’altra persona avrebbe mancato l’obiettivo. Avrebbe però colpito la donna di 80 anni, ferendola in modo non grave. Soccorsa dai mezzi e dagli uomini del Suem 118, la donna è stata medicata in pronto soccorso. Da quanto si apprende, avrebbe già fatto ritorno a casa. Invece, sul luogo della sparatoria, subito dopo è giunta la Polizia scientifica.

Sul posto è arrivata anche la squadra mobile, oltre alla polizia delle volanti e del commissariato Romanina. Spetta alle forze dell’ordine sul posto ricostruire quanto accaduto. Dopo la sparatoria, i due uomini coinvolti si sono allontanati molto rapidamente. Stando però a quanto è stato possibile apprendere, sarebbero in qualche modo stati identificati. Nei pressi del luogo della sparatoria, si trova anche un negozio di elettrodomestici, abbastanza movimentato nella giornata di oggi.