Spezia – Parma Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Spezia e Parma è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’infrasettimanale delle coppe europee, che ha sancito l’eliminazione del Napoli dall’Europa League, e la partita rinviata per Covid tra Torino e Sassuolo, torna questo pomeriggio la Serie A TIM, con una sfida che è sicuramente decisiva in chiave salvezza, quella tra Spezia e Parma.

La squadra di casa è una delle rivelazioni di questo campionato, che è stata capace di alternare a brutte prestazioni, altre davvero di grande livello, come il successo di due domeniche fa contro il Milan. Gli ospiti invece vengono da un periodo davvero di brutti risultati e domenica scorsa si sono fatti rimontare dall’Udinese.

Precedenti di Spezia – Parma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Alberto Picco di La Spezia tra i padroni di casa e gli ospiti del Parma è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Il Parma ha vinto le ultime tre trasferte di serie A in Liguria, ma in questo campionato non ha mai vinto contro le tre neopromosse. All’andata le due formazioni hanno pareggiato e fu la prima volta in assoluto nel massimo campionato. Se si guarda complessivamente a tutti i precedenti, l’equilibrio è assoluto: 4 vittorie per i gialloblù, 5 pareggi e 4 affermazioni per gli aquilotti. L’ultimo successo della squadra ospite risale al 26 aprile del 1981 di Serie C1. Gli emiliani si imposero 3-1.

Spezia e Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e D’Aversa hanno completato le loro scelte in vista del match di questa sera. Ecco le formazioni in campo:

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Saponara, Gyasi, Agudelo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila.