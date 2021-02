Rosalinda Cannavò nei guai: cosa ha fatto il suo ex Massimiliano Morra

Brutta sorpresa per Rosalinda Cannavò appena fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Ci vediamo in tribunale”, le ha fatto sapere il suo ex Massimiliano Morra.

Rosalinda Cannavò, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, è tornata in grande rispolvero sui social. L’attrice siciliana eliminata dal reality a un passo dalla finale si mostra su Instagram felice e beata col suo nuovo fidanzato, Andrea Zenga. “Guardate con chi sono… Finalmente insieme”, ha scritto in un post riferendosi alla sua dolce metà. Ma subito è arrivata per lei anche una brutta sorpresa.

Un’altra gatta da pelare per Rosalinda Cannavò

I grattacapi per Rosalinda Cannavò non sono finiti, purtroppo per lei. Ieri sera in studio la Nostra ha aggiunto altri dettagli sulla diatriba con il suo “finto” ex fidanzato Massimiliano Morra e, a proposito del famoso pettegolezzo sulla sua omosessualità, forse pentita, ha ribadito di aver fatto uno scivolone enorme, ma ha anche aggiunto che sarebbe stato lo stesso Massimiliano a confessarglielo negli anni in cui erano amici. Insomma, non avrebbe detto altro che la verità.

Massimiliano Morra l’ha subito smentita categoricamente, ma c’è di più: pare che stavolta non abbia intenzione di fermarsi alle parole. Su Instagram stamattina ha fatto sapere che intende procedere per vie legali: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente”. Se ne riparlerà in tribunale, dunque. Con i tempi della giustizia che è facile immaginare, ma anche con il rischio di un costoso risarcimento danni a carico di Rosalinda…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☀️𝑹𝒐𝒔𝒂𝒍𝒊𝒏𝒅𝒂 𝑪𝒂𝒏𝒏𝒂𝒗ò☀️ (@aduadelvesco.fp)