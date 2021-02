Ottilie Von Faber–Castell, chi è l’attrice Kristin Suckow: età, foto, carriera

Kristin Suckow è un’attrice tedesca molto famosa in Germania ma poco conosciuta in Italia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

L’attrice tedesca Kristin Suckow, molto nota in Germania, si sta facendo conoscere e apprezzare anche dal pubblico italiano in quanto protagonista della mini serie tv Ottilie Von Faber Castell, trasmessa da Rai 1. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto.

L’identikit di Kristin Suckow

Kristin Suckow è nata nel 1989 a Königs Wusterhausen, nella regione metropolitana di Berlino. Ha iniziato la sua carriera giovanissima, nel 1998, come ballerina, studiando nel frattempo balletto classico, danza jazz e danza moderna al TanzTheater Berlin Brandenburg. Dal 2001 al 2003 ha partecipato al progetto teatrale berlinese Turmbau zu Babel. Dal 2007 al 2012 ha preso lezioni di canto da Rainer Schill, Christian Steyer e Michael Schenk. Nel 2008 ha iniziato a studiare recitazione presso l’Università di cinema e televisione “Konrad Wolf” di Babelsberg, terminando gli studi nel 2012.

Kristin Suckow ha quindi recitato nei suoi primi ruoli teatrali e nel 2009 ha debuttato come attrice nel cortometraggio Pocket Money. A seguire ha interpretato altri ruoli in vari film e serie tv. Nel 2014 è stata premiata come miglior giovane attrice per la sua interpretazione nel cortometraggio GeschwisterDiebe di Vasko Scholz. In Italia, come accennato, possiamo ora vederla nella mini serie tv Ottilie von Faber-Castell: Una donna coraggiosa, storia di un’audace imprenditrice ante litteram che prese in mano le sorti dell’azienda di famiglia alla morte del padre.

Per quanto riguarda la vita privata, infine, Kristin Suckow è su Instagram con un profilo ufficiale dove pubblica molte foto dal set e personali. Non si evince molto della sua situazione sentimentale, per cui al momento non sappiamo se sia sposata o fidanzata né se abbia figli.

