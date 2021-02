Oroscopo del giorno, domenica 28 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend sta volgendo al termine. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 28 Febbraio 2021.

Febbraio è arrivato all’ultimo dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortunati incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 28 Febbraio 2021.

Domenica 28 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi vi sorprenderà, regalandovi serenità ed estremo equilibrio. Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo e concedervi un po’ di riposo. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente, il vostro umore ne gioverà.

Toro. Marte e Urano saranno dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi daranno la forza per superare brillantemente tutti gli ostacoli. I tempi sono maturi per recuperare il rapporto con gli amici, dunque buttatevi senza alcun timore.

Gemelli. Durante le prossime ore potreste avvertire la necessità di allontanarvi dalla solita routine e di lanciarvi verso nuove ed avvincenti avventure. Assecondate i vostri bisogni e concedetevi un po’ di evasione, vi farà bene, fidatevi.

Cancro. La chiusura del mese si prospetta per voi decisamente interessante. Hobby e lavoro, corpo e mente saranno tutti in perfetto equilibrio e voi potrete godere di ottima salute e di un po’ di pace. Non permettete a nessuno di guastare il vostro ottimo umore.

Leone. Buone notizie in arrivo dal fronte lavorativo, è tempo di riscatto per voi. All’orizzonte si intravedono delle ottime opportunità, perciò tenetevi pronti e non lasciatevi sfuggire delle buone occasioni per nessuna ragione al mondo.

Vergine. La Luna sarà in buona posizione durante la giornata di oggi e vi regalerà delle ottime vibrazioni. È il momento di riprendere la situazione in mano, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Procedete con cautela ma non fermatevi.

Bilancia. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, regalandovi estrema sensualità e voglia di fare. I tempi saranno maturi per trascorrere un po’ di tempo in compagnia dei vostri amici o della vostra dolce metà, dunque non perdete tempo!

Scorpione. La domenica sarà ideale per i rapporti e per le amicizie. Un nuovo incontro potrebbe infatti illuminare la vostra giornata e aiutarvi a tenere alto l’umore. Non lasciatevi intimorire dai prossimi ostacoli: presto sarete in grado di superarli tutti.

Sagittario. La giornata di oggi non sarà per voi particolarmente idilliaca e produttiva. Potreste infatti trovarvi a dover fare i conti con la pigrizia e la procrastinazione. Cercate di procedere con cautela, sopratutto per quel che riguarda l’amore.

Capricorno. Sono all’orizzonte grandi opportunità. La giornata si prospetta decisamente positiva e produttiva, dunque rimboccatevi le maniche e preparatevi a dare il meglio di voi stessi. Presto potrete stringere tra le mani delle belle soddisfazioni.

Aquario. La giornata sarà ideale per dedicarsi ad un po’ di pulizia. È il momento di prendersi cura della casa e di eliminare tutta la negatività dalla vostra mente. È in arrivo un periodo di cambiamenti e voi fareste meglio ad affrontarlo al massimo della serenità.

Pesci. Durante la giornata di oggi fareste meglio a non trascurare i vostri cari e a prendervi un po’ cura della vostra famiglia. Trascorrere del tempo con loro vi aiuterà a tenere alto l’umore a mantenere stabili i rapporti più importanti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.