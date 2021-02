Lutto nel cinema: morto “Gamba d’oro” di Shaolin Soccer

Un altro lutto ha colpito il mondo del cinema: morto Ng Man Tat, l’attore era Fong “Gamba d’oro” di Shaolin Soccer.

Il leggendario attore cinematografico di Hong Kong Ng Man Tat è morto oggi all’Union Hospital, nosocomio della nota città stato. L’attore era conosciuto soprattutto per la pellicola Shaolin Soccer. Nel film – diventato pellicola cult per generazioni di giovani e giovanissimi – interpretava il ruolo di Fong “Gamba d’oro”, uno dei personaggi principali.

Nel noto film, al cui doppiaggio italiano parteciparono anche calciatori famosi, Ng Man Tat interpreta un ex calciatore degli anni Ottanta, il quale a suo tempo aveva venduto per soldi una partita sbagliando un rigore decisivo. Questo però gli costò davvero caro in quanto venne picchiato da alcuni tifosi che troncarono così la sua carriera.

Addio a Ng Man Tat, star famosa soprattutto per Shaolin Soccer

Il quotidiano The Standard di Hong Kong ha citato uno dei suoi amici più cari, Tenky Tin Kai-man, che ha detto che l’attore è morto pacificamente nel sonno. Ng aveva un cancro al fegato. Aveva appena compiuto 70 anni il 2 gennaio scorso. Secondo il suo caro amico, i membri della famiglia di Ng, compresi sua moglie e i figli, erano con lui quando è morto. Gli sono stati vicini nei momenti più difficili della sua malattia.

Messaggi di cordoglio per la morte dell’attore hanno inondato i social media: il nome dell’attore è addirittura salito molto nei trend sui social network, anche in Europa. L’attore era noto soprattutto per i film “mo lei tau”, ovvero basati sulla casualità e sull’improvvisazione, in cui appariva accanto a Stephen Chow, altro noto protagonista di commedie provenienti da quelle zone dell’estremo Oriente. Essendo la commedia il suo forte, molti ricordano sui social come Ng avesse colorato le loro vite con i suoi vari ruoli.