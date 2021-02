Lady Gaga, ritrovati i cani della cantante: il mistero del rapimento

I cani della cantante Lady Gaga erano stati rapiti ma, a quanto è stato riportato, ora sono stati ritrovati. Il mistero del rapimento svelato.

La notizia dei cani della popolare cantante Lady Gaga ha fatto il giro del mondo. La sera del 24 febbraio 2021, il dog sitter Ryan Fischer, che si occupava dei tre cani dell’artista mentre lei è a Roma, è stato aggredito e dei balordi gli hanno sparato, prendendo in ostaggio poi gli animali.

Il video divulgato dalla testata Tmz, in cui si vedono gli uomini braccare Fischer e aggredirlo ha fatto il giro del mondo. Terrorizzato, l’uomo è riuscito solo ad urlare, quando uno dei due uomini ha estratto la pistola e gli ha sparato più volte. Il rapimento dei cani di Lady Gaga, però, è rimasto un mistero sul quale sta indagando l’FBI. La cantante può tirare un sospiro di sollievo, in quanto i suoi due bullgod francesi, Koji e Gustav sono stati ritrovati e consegnati ad un commissariato di Polizia di Los Angeles da una donna e non sembrano aver riportato alcun danno.

Lady Gaga, la ricompensa da capogiro per i suoi cani

La pop star, distrutta dal rapimento dei suoi adorati cani, aveva dichiarato in un video di essere pronta a pagare 500 mila dollari di ricompensa per ritrovarli. Il movente del rapimento potrebbe essere di natura politica dopo lo show di Lady Gaga per l’elezione di Joe Biden. La Polizia non esclude alcuna ipotesi, ma al momento non ha neanche fatto alcun arresto.

Lady Gaga è coinvolta nel prossimo film di Ridley Scott che uscirà l’anno prossimo sul delitto Gucci. La pop star interpreterà Patrizia Reggiani, moglie dell’imprenditore Maurizio Gucci. L’artista si trova in Italia al momento per girare delle scene tra Milano, Firenze, Roma e il lago di Como ed è stata immortalata in giro per le strade della Capotale. Sembra che la cantante abbia affittato un lussuoso attico in centro che si affaccia sui Fori Imperiali. A causa della pandemia da Coronavirus ha preferito un’abitazione per sé e non una camera d’albergo.