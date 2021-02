Il cantante mascherato, scontro di fuoco tra Caterina Balivo e Patty Pravo

Nuovo scontro durante la puntata de Il cantante mascherato: scintille tra Caterina Balivo e Patty Pravo

Ancora scintille tra Patty Pravo e Caterina Balivo durante l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. Durante la finale, dopo l’esibizione del misterioso Lupo, la conduttrice Rai ha svelato il nome di Max Giusti per una serie di prove. E così anche Patty Pravo ha dato ragione alla Balivo, ma poi è successo di tutto: “Sono d’accordo, sì, sì, sono perfettamente d’accordo con la nostra amica”. E così subito la presentatrice ha inveito: “Con Caterina”.

Il cantante mascherato, cos’è successo tra Caterina Balivo e Patty Pravo?

Subito è arrivata la replica della celebre cantante italiana: “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l’amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l’ultima serata”. Ma la stessa Balivo ha risposto senza problemi: “No, no, è un onore!”. Ancora una volta scintille tra le due, ma non è la prima volta che succede visto che già durante la prima puntata si erano scontrate in modo acceso.