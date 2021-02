L’ex modella Giulia Salemi è stata ospite durante lo show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, e si è tolta un peso dal petto

Tutti sanno dell’amicizia tra l’ex modella ed influencer italo-persiana Giulia Salemi e l’influencer Tommaso Zorzi. Il loro legame sembrava talmente saldo che si erano detti entusiasti di partecipare alla quinta edizione Grande Fratello VIP insieme. Tuttavia, nel periodo passato all’interno della casa, qualcosa sembra essersi incrinato, forse addirittura in maniera definitiva. Questa notizia sembra essere stata confermata dalla Salemi stessa che, andata ospite al programma televisivo di Canale 5 Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin, ha deciso di aprirsi. Giulia si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, informando la Toffanin e tutti i telespettatori che Tommaso non era l’amico che credeva. Infatti, una volta tornata a casa dopo essere stata eliminata dal GF VIP, ha visto le restanti puntate dal divano. E cosa scopre? Che Tommaso l’aveva pugnalata alle spalle, parlando male di lei con gli altri.

Leggi anche –> Promessa mantenuta: dopo il Grande Fratello, la famiglia Zenga si riunisce

Giulia Salemi non ce l’ha più fatta

Le frasi di Zorzi l’hanno colpita nel vivo, infatti l’influencer ha affermato: “Sono una persona autoironica ma ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita. […] Sentirmi paragonare a Amy Winehouse o sentirmi dire che una volta uscita sarei dovuta andare a San Patrignano, mi è spiaciuto. Ma vado avanti, ancora una volta farò finta di niente“.

Dopo questa rivelazione scioccante, ha raccontato del suo periodo nella casa e di come l’amicizia con Tommaso fosse apparentemente a senso unico, perché per lui non c’era: “Quando siamo entrati eravamo amici. Non abbiamo mai detto di essere migliori amici. Quando si sono innescate una serie di situazioni che non comprendevo, ho deciso di parlargli e lui […] mi ha risposto in maniera secca e fredda, riportandomi alla realtà. Mi ha spiegato che per lui tutta questa amicizia non c’era, alla fine sono stata addirittura definita una conoscente. In sette anni abbiamo condiviso tantissimi momenti e le sue parole mi hanno ferito. Questo mi ha fatto capire che devo accettare la realtà e non vivere di aspettative. Io ho un problema: non reggo l’alcol. Essere paragonata a una persona e alla sua storia mi ha fatto male. Tommaso mi ha dato una chiara idea di quello che sono io per lui e di quello che sarà il nostro rapporto“.

Leggi anche –> Grande Fratello news, grosso colpo di scena in semifinale