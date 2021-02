Giulia Salemi, come ha fatto a diventare famosa: il suo percorso

Perché il nome di Giulia Salemi è noto ed apprezzato? Quali sono i motivi che hanno portato la bellissima piacentina ad essere conosciuta?

Giulia Salemi è nota per essere una influencer con un seguito molto folto. Al suo attivo ha due partecipazioni al Grande Fratello Vip, a seguito delle quali la sua popolarità è andata aumentando. A molti piace per l’avvenenza mostrata in ogni suo scatto social od apparizione televisiva. Per l’aspetto contraddistinto dalla sua bellezza e dal buonumore che sa trasmettere.

Lei è originaria di Piacenza, dove è nata il 1° aprile 1993. La 27enne ha un fisico da modella, e non a caso questa è una delle professioni che ha intrapreso. Lei è nota anche per via della madre, Fariba Tehrani. Di nazionalità italiana, la mamma di Giulia Salemi è un noto personaggio televisivo con a sua volte delle esperienze in diversi reality show e con tante partecipazioni in qualità di opinionista. La donna gestisce attualmente un centro benessere. Per quanto riguarda Giulia, lei aveva iniziato un percorso di studi all’università salvo poi lasciare presto proprio per fare la modella. La notorietà è arrivata grazie a Miss Italia ed al terzo posto conseguito nell’edizione del 2014. Ai tempi si era già trasferita a Milano per lavoro ma quella vetrina le diede enorme visibilità. E sono iniziate diverse chiamate in trasmissioni quali ‘Quelli che il Calcio’ e ‘TikiTaka’.

Giulia Salemi, lo scandalo al Festival di Venezia ed i problemi a letto

Famosa è anche una sua passerella a Venezia con tanto di vestito che lasciava intravedere molto di sé. La ragazza ha dato alle stampe un libro autobiografico dal titolo bizzarro. “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Nei primi giorni di partecipazione all’edizione 2020/2021 del GF Vip, Giulia Salemi ha svelato un aspetto molto privato di sé. Lei ha ammesso di avere delle difficoltà a provare piacere a letto. Di non avere mai provato il vero piacere e di avere paura del suo corpo. Colpa anche di una timidezza che la condiziona, secondo quanto dichiarato da lei stessa. Tra le sue storie d’amore note risulta esserci un flirt con lo spagnolo Abraham Garcia. Si tratta di uno dei partecipanti di ‘Super Shore’. La relazione risale al 2016 e ha avuto breve durata.

Chi sono gli altri suoi ex e presunti tali

Così come breve risulta essere anche il suo fidanzamento con Francesco Monte, che lei aveva conosciuto in occasione della sua prima partecipazione al Grande Fratello, nel 2018. La cosa le valse anche la inimicizia di Cecilia Rodriguez, ex di Monte. Ma pure con lui è finita, e non bene a quanto pare. La decisione di troncare l’avrebbe presa il tarantino, che ha scelto di concentrarsi principalmente sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Poco male perché lei, nel corso della sua seconda esperienza al GF, ha conosciuto Pierpaolo Pretelli. Ed ora fa coppia fissa con lui. Lei lo aspetta fuori dalla casa. Alla Salemi vengono attribuiti anche flirt con Marracash e Filippo Magnini. Marracash, Filippo Magnini, Andrea Iannone, l’imprenditore Moshe. Nel 2020 Giulia Salemi ha pubblicato il libro autobiografico dal titolo Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.