Gascoigne confessa: “Vado all’Isola dei Famosi, l’alcolismo sconfitto con la chirurgia”

Paul Gascoigne sarà uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo insieme come si sta preparando l’uomo e cosa sta facendo.

Paul Gascoigne è tornato ad essere al centro dell’attenzione. L’uomo sarà ufficialmente uno dei naufraghi del celeberrimo reality italiano l’Isola dei Famosi. Sono dunque tutti curiosi di scoprire che cosa avrà in serbo per noi per la prossima edizione della trasmissione. La star ha oggi 53 anni, e sta ancora combattendo la sua battaglia contro l’alcolismo. Leggiamo allora insieme come sta e che cosa sta facendo per prepararsi all’Isola.

Durante una recente intervista, Paul ha confessato di essere ritornato a bere, proprio nel bel mezzo della sua battaglia contro l’alcolismo. “Sarò sempre un alcolizzato.” ha confessato. La leggenda del calcio ha poi continuato con le rivelazioni in merito all’argomento. “Ora mi permetto di bere un paio di bicchieri di vino e qualche birra. Non tutti i giorni ma quando voglio“. Infine ha concluso: “Mettiamola così: se voglio bere, bevo. Se non voglio, lascio perdere. Non è la cosa giusta ma sono così da tempo”.

“Non mi fido degli alcolici, quindi ne sto alla larga, al momento ho tutto sotto controllo. Mi sto godendo la vita.” ha rivelato Paul durante l’intervista. Al momento l’uomo sta diligentemente studiando l’italiano in vista della sua partenza per l’Honduras, come membro ufficiale del cast dell’Isola dei Famosi. La leggenda del calcio punta ad arrivare ad un buon livello linguistico, in modo da poter interagire al meglio con tutti i concorrenti. Sono dunque tutti curiosi di scoprire che cosa ci riserverà Paul durante la prossima edizione del seguitissimo reality show.

Paul Gascoigne: l’operazione chirurgica in Australia per combattere l’alcolismo

Nel mese di Gennaio 2020, Paul Gascoigne è apparso in un’intervista su This Morning. “Ho avuto una ricaduta a Natale, ero distrutto. Ma adesso sono nuovamente tornato sulla retta via.” ha confessato, riferendosi al suo problema di alcolismo. Sempre nello stesso periodo, ha rivelato al The Mirror: “Sono stato in Australia, e ho speso 20.000 sterline, compreso tutto il viaggio, per ottenere un’operazione che mi impedisce di bere“. Poi ha spiegato: “Ti mettono dei pallini nello stomaco che ti fanno sentire male se bevi troppo alcool. Significa che puoi concederti una birra o un bicchiere per socializzare, ma non di più”.