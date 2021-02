Flora Canto, la relazione con Filippo Bisciglia finita malissimo: il tradimento in diretta

Flora Canto è tornata a parlare della sua relazione con Filippo Bisciglia, finita malissimo a causa di un tradimento.

Flora Canto, dopo l’esperienza di “Tale e Quale Show“, è tornata a parlare della sua relazione con l’ex fidanzato Filippo Bisciglia che, a suo tempo, ha partecipato ad “Amici Celebrities“. L’attuale compagna del comico Enrico Brignano torna a parlare del suo passato.

Flora Canto è tornata a parlare del tempo in cui faceva coppia fissa con Filippo Bisciglia. L’ex concorrente della prima edizione di “Amici Celebrities” entrò nella Casa del “Grande Fratello” quando era ancora fidanzato con la Canto. Super Pippo era ancora giovane e alle prima esperienza televisiva. Forse, spinto da questo, si è lasciato andare alla passione con la coinquilina Simona Salvemini, tradendo davanti agli occhi di tutta Italia la sua compagna. Per la donna fu un momento molto difficile, soprattutto quando Bisciglia, uscito dal reality, continuò la sua storia con la Salvemini.

Flora Canto, la relazione con Filippo Bisciglia finita tremendamente

Dopo la delusione, Flora Canto partecipò a “Uomini e Donne” e, nel dating show di Maria De Filippi, incontrò il corteggiatore Francesco Pozzessere. Tra i due nacque una bellissima storia d’amore che si concluse nel 2009 ad un passo dalle nozze. Filippo Bisciglia, nel frattempo, si è legato a Pamela Camassa con la quale è ancora fidanzato. Flora ha poi incontrato il comico Enrico Brignano, con il quale ha avuto la figlia Martina.

Flora Canto è stata recentemente intervistata da DiPiù e le è stato chiesto dell’ex fidanzato Filippo Bisciglia: “A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina. Il tradimento? Ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. Ad ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio“. La donna non ama parlare del suo passato ed è indicativo che non abbia più parlato con il suo ex.