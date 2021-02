Flora Canto ed Enrico Brignano, come si sono conosciuti: il loro amore

By

La coppia Flora Canto Enrico Brignano è degna di ammirazione. I due piacciono perché c’è tanta complicità. Si conobbero in questo modo.

Flora Canto Enrico Brignano, un amore bellissimo che va avanti da tempo e che ha già portato alla nascita di una figlia. Lei è la piccola Martina, nata nel febbraio del 2017. Ma ora la coppia accoglierà in casa un secondogenito, come ha comunicato con grande gioia. Non si sa ancora se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia, ma l’entusiasmo è davvero incontenibile.

Leggi anche –> Enrico Brignano diventa padre a 54 anni: la sua gioia incontenibile

Questo rapporto elogiato da tutti è sorto a seguito del loro primo incontro avvenuto nel 2014. A parlarne era stata l’anno scorso la stessa Flora , che su Brignano aveva svelato anche un particolare. “La sua famiglia gestisce un negozio di frutta alle porte di Roma. Lui ha intuito questa cosa e si è presentato da me una volta con una cassetta piena di mandarini, un’altra con un tipo diverso di frutta e così via. In un’altra occasione ha anche variato sul tema, portandomi tanti bei peperoni”.

Leggi anche –> Enrico Brignano papà: l’annuncio di Flora Canto sui social

Flora Canto Enrico Brignano, l’ironia alla base del loro amore

E qui è scattata la scintilla, galeotta fu la frutta con anche la verdura. “E se invece mi portassi un bel mazzo di rose?”, gli chiesi io?”. Una risposta che suonava come un si a questa corte serrata portata avanti dall’amatissimo attore romano. “Lui mi disse: ‘Le rose alla brace in effetti sono favolose’. E da lì è nato tutto”. Tra Flora ed Enrico sussiste una differenza di età rimarchevole, di quasi 17 anni.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Enrico Brignano, la giovane fidanzata compie gli anni: che dedica FOTO

Questo però è solo un mero dettaglio, perché la complicità è al massimo ed il divario prettamente anagrafico non si nota affatto. L’attore viene da un matrimonio celebrato nel 2008 e concluso nel 2013 con Bianca Pazzaglia, ballerina. Invece la Canto aveva avuto delle storie con Filippo Bisciglia e con Francesco Pozzessere, entrambe finite non bene.