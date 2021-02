Enrico Brignano diventa padre a 54 anni: la sua gioia incontenibile

Enrico Brignano ha da poco annunciato ai fan l’arrivo di un secondo figlio. Scopriamo insieme che cosa ha detto e come l’ha presa l’attore.

È ufficiale, il celebre attore Enrico Brignani diventerà papà per la seconda volta. Il dolcissimo annuncio ha sorpreso i suoi follower, sciogliendo il cuore di tutti i più romantici. Lui e la splendida compagna, Flora Canto, sono al settimo cielo, e non vedono l’ora di poter abbracciare il secondogenito. Scopriamo insieme quali sono stati gli annunci della coppia e come hanno preso l’arrivo di un nuovo figlio.

Brignano ha oggi 54 anni e si sta preparando a diventare padre per la seconda volta. Lui e la compagna Flora Canto stanno insieme oramai da tempo, e nel 2017 hanno coronato il loro sogno d’amore dando alla luce la splendida Martina. La bambina è la gioia dei due genitori, che la amano più di ogni altra cosa e la riempiono di attenzioni. Sono dunque tutti in trepidante attesa di scoprire come la famiglia accoglierà la new entry.

Enrico e Flora sono al settimo cielo, e si sono dimostrati felici più che mai di fronte alla notizia dell’arrivo di un figlio. Ancora non si conosce il sesso del bambino ma entrambi i futuri genitori lo stanno aspettando a braccia aperte e con il sorriso stampato in volto. La coppia è unita più che mai ed è pronta, insieme alla piccola Martina, a lanciarsi in una nuova avventura, colma di amore e di affetto.

Enrico Brignano diventerà papà per la seconda volta: gli annunci dei due futuri genitori

Enrico Brignani ha annunciato la paternità tramite un dolcissimo post su Instagram. La foto pubblicata dall’attore raffigura lui insieme alla compagna Flora Canto e alla figlia Martina. “Amore di papà lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia.” ha scritto come didascalia. È stato proprio in questo modo che l’uomo ha rivelato ai follower che la compagna è in dolce attesa. Lei, dal canto suo, ha reagito più o meno allo stesso modo, scrivendo della gravidanza sui social. La donna ha raccontato di quanto l’arrivo di un secondo figlio fosse voluto, poiché in grado di dare una svolta positiva ad un anno decisamente difficile.