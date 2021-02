Enrico Brignano, chi è l’ex moglie Bianca Pazzaglia: età, foto, lavoro

Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia sono stati sposati per diversi anni. L’amore tra i due è finito, ma scopriamo meglio chi è lei.

La coppia è stata sposata dal 2008 al 2013. Lei è una ballerina professionista, mentre lui è uno dei comici italiani più apprezzati e amati.

La loro relazione si è conclusa dopo ben 5 anni di matrimonio. Nonostante anni passati sotto le luci dei riflettori, la Pazzaglia è sempre stata molto riservata.

Enrico Brignano: ecco cosa c’è da sapere sulla sua ex moglie

Della Pazzaglia non si hanno molte notizie, sappiamo però alcune informazioni. La donna vive a Roma, la sua città natale e lì continua a lavorare come ballerina. Data la sua riservatezza, non è molto presente sul mondo dei social. Su Facebook si limita a condividere alcuni momenti del suo lavoro, mentre su Instagram non sembrano esserci sue tracce.

La donna però non è completamente estranea al mondo dei social, infatti da alcuni anni è diventata un’istruttrice online molto seguita. Su Youtube è molto amata e ha tanti fan. Su questa piattaforma si dedica all’insegnamento di un’altra sua grande passione: il pilates.

Tra le sue altre esperienze lavorative, l’abbiamo vista nei panni di ballerina professionista in diversi programmi. Il Panariello Show e il Festivalbar sono solo alcuni di questi.

Per quanto riguarda la sua vita privata la riservatezza è totale. A differenza di Brignano, non sembra essere in una relazione. L’ex marito si è risposato nel 2014 con Flora Canto, tronista di Uomini e Donne. La coppia ha anche avuto una bambina: Martina. Brignano e la Canto appaiono molto felici e uniti, sembra proprio che la loro relazione stia andando a gonfie vele.