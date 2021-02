Emma Marrone, la spalla è sempre più scoperta e lei è incantevole FOTO

Un post di Emma Marrone sta facendo impazzire i suoi followers. La cantante dà un esempio di elegantissima sensualità su Instagram.

Emma Marrone bella e sensuale anche quando non è a colori. La cantante è impegnata con tanti progetti, che la portano a spostarsi a destra e a manca in tutta Italia anche in periodo di pandemia. Lei in realtà non ha mai smesso di lavorare, nonostante tutte le difficoltà del caso connesse al proliferare del virus. Una situazione che perdura da un anno ormai nel nostro Paese, e che ha messo in ginocchio il settore della musica per quanto riguarda gli eventi dal vivo.

Questo è uno dei comparti più colpiti, al pari di tutti quelli che presuppongono della presenza di gruppo dal vivo. Ma Emma Marrone non ha mai smesso neppure di portare il buonumore a tutti noi. Ed infatti tutti i suoi contenuti social sono rivolti ai suoi ammiratori, nel tentativo di dare loro un pò di sorrido. Perché purtroppo non tutti se la passano bene. Per quanto riguarda Emma, lei ci fa sapere che si è messa per l’appunto in viaggio, in questo sabato. “Quando vorresti restare a letto e invece sei già in macchina verso nuove galassie. Buon sabato, amici”.

Emma Marrone, ma quanto è bella lei?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

