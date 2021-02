Bologna – Lazio Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Bologna e Lazio è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’infrasettimanale delle coppe europee, che ha sancito l’eliminazione del Napoli dall’Europa League, e la partita rinviata per Covid tra Torino e Sassuolo, torna questo pomeriggio la Serie A TIM, con ben tre sfide tutte molto importanti. Ha aperto il pareggio tra Spezia e Parma, che in chiave salvezza serve soprattutto ai primi.

Alle 18.00 invece la Lazio, schiacciata in Champions League dal Bayern Monaco, si gioca le sue possibilità di riscatto contro il Bologna, che in classifica occupa una posizione abbastanza tranquilla. Partita che assume un certo valore anche per un grande ex dell’incontro, ovvero l’allenatore felsineo Sinisa Mihajlovic.

Precedenti di Bologna – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna tra i padroni di casa e gli ospiti biancocelesti della Lazio è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

I precedenti in terra felsinea vedono i padroni di casa nettamente in vantaggio: sono infatti ben 34 i successi della formazione del Bologna, mentre ci sono anche 18 pareggi e 15 successi della Lazio. Con Inzaghi in panchina, tre le vittorie biancocelesti e un solo punto raccolto dai padroni di casa, mentre addirittura per una vittoria del Bologna occorre tornare al 2010-2011 quando gli emiliani si imposero per tre a uno.

Bologna e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Mihajlovic e Inzaghi hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.