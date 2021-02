Antonella Elia, colpo di scena al GF Vip: “Lo amo profondamente”

Da Antonella Elia arriva una confessione inaspettata in diretta televisiva al Grande Fratello Vip. Lei palpita d’amore.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno vissuto un amore intenso e tormentato, che da quanto risulta è finito da mesi. Ma al Grande Fratello Vip, in occasione della puntata che ha mostrato le dinamiche della casa con i concorrenti superstiti approdati in finale, si è parlato anche di questo in studio. Ed è la stessa Antonella Elia ad avere affrontato il delicato argomento riguardo alla sua vita sentimentale e privata. “Io sono ancora innamorata di Pietro Delle Piane”, ha confessato la 56enne torinese.

Si è finiti con il parlare di ciò come conseguenza di una critica che la Elia ha fatto nei confronti di Dayane Mello. Alla brasiliana piacciono uomini e donne indistintamente, come abbiamo potuto evincere dal suo bel rapporto purtroppo un pò rovinatosi con Rosalinda Cannavò. Secondo Antonella, la modella brasiliana si è mostrata molto incoerente in merito. Alfonso Signorini ha detto che in effetti la sudamericana non è parsa avere le idee chiare. “Ma neppure tu, Antonella. Prima amavi Pietro ed ora non più”. Lei però ha contrabbattuto subito: “Io Pietro lo amo ancora”. E la dichiarazione ha fatto subito sensazione. In tanti su Twitter hanno tifato per un ritorno di fiamma e per rivedere questa coppia insieme, felice e sorridente come un tempo. Ed anche lo stesso Pietro Delle Piane, sul suo profilo Twitter, dimostra di pensare ancora ad Antonella Elia. Per non parlare di una dichiarazione d’amore fatta anche a ‘Pomeriggio 5’ da Barbara D’Urso. Chissà che davvero quanto avvenuto in studio al Grande Fratello non possa dare adito ad una bella riconciliazione tra i due. Perché alla fine l’amore vince sempre.