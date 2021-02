Amici 20, Arisa e le nozze: la cantante non scioglie i dubbi

By

I personaggi di Amici 20, la cantante e giudice Arisa e le nozze con Andrea Di Carlo: la cantante non scioglie i dubbi.

Arisa si sposa, si o no? La domanda è ormai sulla bocca di tutti dopo lo scoop lanciato da Santo Pirrotta nella sua rubrica nel programma Ogni Mattina di Adriana Volpe. Il giornalista si era detto certo che le nozze tra la professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi e il fidanzato Andrea Di Carlo potessero essere cosa imminente.

Ma poi è successo qualcosa, ovvero Rosalba Pippa, in arte Arisa, parlando con il settimanale DiPiù è andata ben oltre l’evitare di rispondere alla domanda, ma addirittura ha scelto di dare una risposta ben diversa. “Non confermo e non smentisco. Parliamo di altro con tutto quello che posso raccontare”, sono le parole della cantante, che quindi lascia intendere innanzitutto l’intenzione di tutelare la sua privacy.

Arisa verso le nozze? Ecco cosa c’è di vero sulle voci riguardanti la cantante

In secondo luogo, ancora una volta, la cantante preferisce mettere al centro del dibattito pubblico la sua carriera e tenere appunto da parte la sua vita privata. La fine della storia d’amore con Giuseppe Anastasi, autore di molti suoi brani, e quella con Lorenzo Zambelli hanno portato Arisa a rimettersi in gioco e a rimettere in gioco i suoi sentimenti. Con Andrea Di Carlo dunque è arrivata una nuova possibilità: si sono conosciuti a fine settembre, quasi un colpo di fulmine.

E a quanto pare le cose tra i due sono andate subito a gonfie vele, tanto che più di una voce è circolata rispetto alla possibilità di imminenti nozze. Lui le avrebbe regalato anche l’anello di fidanzamento e sembra fare sul serio. Lei ‘prende tempo’ e appunto preferisce parlare della sua carriera, ma intanto rivela: “Il tempo per essere felici è così poco che non lo voglio più sprecare. Si può essere felici, non bisogna vergognarsi di esserlo e di dirlo”. Intanto, la cantante è attesa alla prova di Sanremo 2021: sul palco porterà “Potevi Fare di Più”, brano scritto da Gigi D’Alessio.