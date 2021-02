Uomini e Donne, anticipazioni del 26 febbraio: liti ed eliminazioni

Il nuovo appuntamento in onda oggi, venerdì 26 febbraio, di Uomini e Donne vedrà andare in onda delle liti e eliminazioni.

Oggi, venerdì 26 febbraio 2021, va in onda la seconda parte della registrazione dello scorso 16 febbraio. Al centro dello studio di “Uomini e Donne“, pertanto, ci saranno ancora Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Riccardo e Roberta si sono confrontati già ieri e il cavaliere si è trovato al centro dello studio di “Uomini e Donne” per parlare delle sue uscite con Antonella ed Elisabetta. La Di Padua è risultata abbastanza delusa dalle sue parole: i due hanno discusso ma, alla fine, hanno deciso di chiarirsi uscendo a cena insieme. A questo punto entrano in studio i tre nuovi tronisti: Samantha, Giacomo e Massimiliano. Nella parte della puntata dedicata al Trono Classico Samantha Curcio si trova davanti alla sua prima eliminazione.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, arriva la denuncia di Aurora Tropea: reati gravissimi

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Riccardo e Roberta

UeD, le eliminazioni di Samantha e Massimiliano

Samantha Curcio, messa di fronte alla prima eliminazione, a voler andare via è Francesco, con il quale scoppia una lite. Il ragazzo spiega le sue motivazioni, ma i toni della discussione si accendono. Samantha racconta delle sue esterne con Ugo e Michael. Anche quest’ultimo sceglie di auto eliminarsi dopo le critiche ricevute dalla tronista, che lo accusa di essere stato pesante durante l’esterna. Il corteggiatore avrebbe messo la dama in difficoltà durante il loro tempo trascorso insieme, invece con Ugo l’esterna è stata divertente e piacevole.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Giacomo, invece, è uscito sia con Martina che con Carolina. Le anticipazioni rivelano che il tronista sceglie di eliminare Luisa. Massimiliano esce nuovamente con Vanessa, che è riuscita a conquistare Gianni Sperti. La corteggiatrice si è lasciata andare con il tronista, a cui ha raccontato eventi del passato molto tristi riguardanti una relazione passata che l’ha fatta finire in ospedale. Maria De Filippi fa sapere in studio che il racconto è stato censurato, in quanto non le sembrava il caso di mandarlo in onda. Massimiliano, intanto, è uscito anche con Sofia. Al centro dello studio, infine, il pubblico ritrova Giancarlo e Alessandra che si danno l’esclusiva.