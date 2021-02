Test sulla personalità, quale dei tre uomini non è il padre del bambino?

In questo test vi viene chiesto di indicare quale dei tre uomini non è il padre del bambino: la risposta svelerà qualcosa su di voi.

L’immagine che vedere sopra vi mostra tre uomini che passeggiano insieme ad un bambino. Ognuno di essi ha un atteggiamento differente nei confronti del piccolo e questo potrebbe indicare che uno di loro non è il padre del piccolo che sta accompagnando. Ciò che vi si chiede è proprio di indicare quale secondo voi non è il padre del bambino. Attenzione però: non c’è una risposta esatta al 100%.

Il test, infatti, non è finalizzato a risolvere un rebus, ma a comprendere qual è la tua idea di famiglia e genitorialità. Alcuni, infatti, possono ritenere che la postura dell’uomo e il modo di interagire del bimbo con l’adulto indichi un rapporto più o meno stretto, ma questa idea è mediata dalla vostra esperienza personale e dall’idea che questa ha contribuito a formare nella vostra testa.

Test, quale dei tre non è il padre del bambino?

Compreso che il test non ha un’unica soluzione, ma ne ha tre ed ognuna utile a capire qualcosa su di voi, vi lasciamo rispondere e visionare i risultati della risposta.

Figura A

Il 50% delle persone che si sottopongono al test risponde in questo modo. Questo perché l’adulto nella figura ha un atteggiamento distaccato ed il bambino sembra non avere confidenza con l’accompagnatore. Se hai risposto in questo modo significa che sei una persona piena di iniziative e con la mente libera da preconcetti. Ti piace dedicare tempo alla famiglia e fai di tutto affinché questo tempo ci sai. Sei caparbio, ma al tempo stesso comprensivo, il che ti rende molto empatico e sensibile ai problemi degli altri.

Figura B

Il 30% dei partecipanti sceglie la figura centrale. Ad indurre questo pensiero c’è l’abbigliamento giovanile dell’uomo, il che può far pensare che in questo caso si tratti di un parente (magari il fratello), ma non il padre. Questa scelta ci dice di te che sei un altruista, che ami aiutare le persone e non ti tiri mai indietro quando viene chiesto il tuo aiuto. Non sempre questa tua disponibilità viene ricambiata e questo ti fa soffrire.

Figura C

Il restante 20% sceglie quest’ultima figura, la quale in effetti sembra la più calzante con la figura stereotipata del padre. L’uomo infatti porta in spalla lo zaino del bambino, gli tiene saldamente la mano e controlla che non vi siano pericoli nell’area circostante. Cosa ci dice questa scelta? Sei una persona positiva e difficilmente porti rancore nei confronti degli altri. Tuttavia ti piace circondarti di persone positive come te e quando noti che qualcuno attorno a te rovina il tuo mood, lo allontani.