La conduttrice ed ex modella Roberta Capua commenta la presenza dell’ex compagno, Massimiliano Rosolino, all’Isola dei Famosi

La conduttrice leva 1968 Roberta Capua stamani è stata ospite nella puntata dello show condotto da Adriana Volpe, Ogni Mattina. Durante la chiacchierata, la Volpe ha deciso di tirare fuori un argomento ancora scottante per l’ex Miss Italia. All’interno del Salotto delle Confessioni, il discorso arriva a gravitare intorno all’atleta Massimiliano Rosolino, nuotatore ex compagno della Capua che nei prossimi giorni partirà per l’Honduras. Rosolino sarà l’inviato speciale all’interno del programma L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

La reazione di Roberta Capua

A sentir parlare del suo ex fidanzato, Roberta Capua non è riuscita a trattenere le emozioni. L’argomento sicuramente non le ha fatto piacere visto che ha evitato di rispondere, dicendo solo: “Non ne voglio sapere di questa storia, non è che è finita male ma appartiene ad un’altra vita, non c’è niente da raccontare“. Questa prima affermazione è stata sicuramente perentoria, ma la Volpe non si scoraggiata e ha provato a chiederle di più. La Capua, a quel punto, ha reiterato il concetto di non volerne sapere niente e di non voler essere coinvolta in ciò che riguarda Rosolino. Le sue parole sono state: “Non è una cosa che gradirei, per rispetto di quello che vivo oggi“. Riuscita finalmente a concludere il discorso sul suo ex, Adriana Volpe passa ad argomenti più piacevoli per la Capua e le chiede come sia iniziata la relazione con il suo attuale marito. Roberta, visibilmente più distesa, racconta di aver incontrato Stefano Cassoli che aveva già 40 anni. Questo ha fatto sì che la loro relazione partisse già in modo più maturo rispetto ad altre esperienze avute in passato. A ciò, la Capua aggiunge il dettaglio non indifferente secondo cui né lei né Stefano abbia mai avuto una predisposizione per le smancerie.

La conduttrice ha affermato che Stefano “non si è perso in troppe smancerie…È stato molto diretto, nell’approccio, nel raccontarsi“. I due, dopo essere diventati genitori di un bimbo di nome Leonardo, si sono sposati nel 2011.