La storia d’amore tormentata con Mia Martini: la verità di Red Canzian

Red Canzian racconta in un’intervista della sua storia d’amore con Mia Martini, ricordando le ultime parole della donna.

Red Canzian è ricordato (ed amato) dal pubblico sopratutto per aver fatto parte dei mitici Pooh. Così il musicista racconta del suo ingresso nel gruppo: “la realtà è che i Pooh avevano provinato circa cento bassisti e nessuno di loro, non so per quale motivo, andava bene e alla fine hanno preso me che non suonavo il basso…”. Nonostante non fosse molto pratico dello strumento, comunque, Canzian ci tiene a precisare di considerarsi un musicista a 360 gradi. “Io credo che nella vita devi avere le valigie sempre pronte se vuoi sperare di partire quando arriva il treno, ed io ero pronto e ce l’ho fatta dove altri non sono riusciti”.

La relazione travagliata con Mia Martini

Durante un’intervista del 2019 con Domani Press, viene chiesto a Red Canzian di Mia Martini e del loro rapporto: i due hanno avuto un flirt negli anni ’70. “Con Mia Martini siamo stati insieme per un periodo bellissimo che ricordo con affetto; un giorno mi disse ‘Ti lascio, perché ho paura di star male se mi innamoro troppo di te’. Lei rinunciava all’amore per paura di perderlo, questo ti fa capire l’animo dolce e sensibile di Mia Martini. Per me è stato un onore poterla conoscere, è una grande persona ed artista che non dimenticherò mai”.

Mia Martini, sfortunatamente, è morta nel 1995. Ancora oggi Canzian la ricorda con particolare affetto: quando gli viene chiesto se abbia visto “Io sono Mia” (pellicola che racconta la vita della donna), l’uomo risponde di sì. “Ho visto il film e ne sono rimasto colpito ed emozionato, Serena Rossi è una mia amica ed è stata straordinaria ma nessun può eguagliare ciò che Mimì riusciva a trasmettere, nella sua fragilità”.

Questa sera Red Canzian torna sotto i riflettori: molti sono sicuri che sia proprio lui ad interpretare il personaggio del Pappagallo a “Il cantante mascherato”. Nel programma, infatti, i cantanti si esibiscono mantenendo l’anonimato.