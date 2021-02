Corsa d’urgenza in ospedale: Patrizia Pellegrino avrebbe un cancro ai reni

Patrizia Pellegrino sarebbe stata operata d’urgenza ed avrebbe anche rischiato la morte per un cancro ai reni, così racconta “Diva e Donna”.

Patrizia Pellegrino è un’attrice e showgirl italiana nata a Torre Annunziata (in Campania) il 28 luglio del 1962. Nel 2004 la donna ha riscosso un grande successo con lo spettacolo teatrale “Bivio d’Amore” (di Sandro Mayer); lo stesso anno viene invitata a partecipare a “L’Isola dei Famosi”, ma viene eliminata nel corso della settima settimana. Patrizia Pellegrino è stata anche modella, posando per diverse riviste molto conosciute come Playboy e Playmen. La sua vita, però, è cambiata radicalmente non più di 48 ore fa.

Operata d’urgenza

Non è ancora stato confermato da Patrizia Pellegrino stessa, ma online si è velocemente diramata la notizia: la showgirl sarebbe stata portata in ospedale d’urgenza per via di un cancro ai reni. A dare l’inizio a questa voce è stato il settimanale femminile “Diva e Donna”, che avrebbe pubblicato per primo la notizia.

Secondo “Diva e Donna”, quindi, Patrizia Pellegrino sarebbe stata portata via d’urgenza così da poter essere operata ai reni. Il settimanale però rassicura i fan della donna: nonostante una prima fase critica (durante la quale la showgirl ed attrice avrebbe anche rischiato la vita), ora Patrizia sta bene e si sta riprendendo dall’intervento.

Tutto ciò che si deve aspettare, ora, è una conferma da parte della famiglia della donna. Patrizia Pellegrino ha tre figli (Tommaso e Arianna dal primo matrimonio con Pietro Antisari Vittori, poi Gregory) ed è legata sentimentalmente a Giampaolo, un manager assicurativo. Nessuno di loro al momento ha smentito o confermato la notizia: persino la Pellegrino, che solitamente è molto attiva sui social, non ha ancora fatto sapere nulla.