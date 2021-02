Oroscopo del giorno, sabato 27 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 27 Febbraio 2021.

Febbraio è oramai a un passo dalla fine dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di puntare tutto sull’amore e fidarsi ciecamente del proprio istinto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 27 Febbraio 2021.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Sabato 27 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi fareste bene a procedere con molta cautela, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Potreste ritrovarvi tra due fuochi e dovrete prendere necessariamente una decisione. Fidatevi del vostro istinto e non sbaglierete.

Toro. La Luna sarà dalla vostra parte oggi e Venere uscirà dalla sua opposizione. Le prossime ore saranno dunque estremamente positive e produttive. Via libera anche per quel che riguarda l’amore: lasciatevi andare senza alcun timore.

Gemelli. La parola chiave della giornata sarà pazienza. È necessario infatti mantenere la calma, sia in amore che sul lavoro, ed evitare di compiere scelte impulsive e azzardate. Rimandate il più possibile a domani ed evitate le discussioni.

Cancro. È arrivato il momento di mettere le cose in chiaro in amore e di prendere una decisione definitiva. Sul lavoro sarebbe invece meglio fermarsi e ragionare bene sul da farsi. È un periodo stressante per voi, ma riuscirete a scavalcare tutti gli ostacoli.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 22 al 28 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Leone. Venere è uscito dalla sua opposizione e voi potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. È giunto il momento di muovere decisivi passi avanti in amore, e potrete farlo senza alcun timore. Fidatevi del vostro istinto e otterrete delle belle soddisfazioni.

Vergine. Venere non sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi, perciò rimboccatevi le maniche e tenetevi pronti ad affrontare qualche piccola difficoltà. Non rimandate nulla a domani e cercate di risolvere tutti i problemi il prima possibile.

Bilancia. Buone notizie per voi per quel che riguarda la giornata di oggi. Gli astri saranno tutti dalla vostra parte e vi daranno la spinta giusta per muovere i primi passi in amore. Qualche indecisione sul lavoro: cercate di fare chiarezza.

Scorpione. Durante la giornata di oggi vi sentirete carichi di energie e di ottimo umore. Non lanciatevi subito in nuovi progetti ma approfittatene per riposare ancora un po’. Sono stati tempi duri per voi e meritate di godervi del sano relax.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. Il weekend risulterà un po’ piatto ai vostri occhi. Cercate di tenervi alla larga dalle discussioni e dalle polemiche oggi e di procedere con estrema cautela in amore. Non è proprio il momento di compiere passi azzardati.

Capricorno. Semaforo verde per quel che riguarda l’amore durante la giornata di oggi. Qualche incertezza invece sul lavoro, procedete con cautela. Cercate di prestare soprattutto attenzione al rapporto con i colleghi e di tenere sotto controllo l’indecisione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ altalenante. Sono in arrivo importanti cambiamenti, perciò fareste bene a tenervi pronti. Qualche incertezza dal punto di vista economico potrebbe rabbuiarvi, cercate di risparmiare il più possibile.

Pesci. Durante la giornata di oggi accuserete il colpo della stanchezza. È arrivato il momento di staccare la spina e ricaricare un po’ le batterie. Cercate però di fare chiarezza e di approfittare della pausa per capire bene quali sono i vostri sentimenti.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.