Netflix, le serie in uscita a marzo 2021: tutte le novità giorno per giorno

Netflix non smette mai di regalare sorprese. Con un nuovo mese in arrivo, la piattaforma è pronta a fornire tanti nuovi titoli.

Febbraio sta per finire e marzo è ormai dietro l’angolo. Gli abbonati a Netlfix sono impazienti di sapere quali nuovi titoli potranno guardare.

Serie tv, documentari, film e tanto altro. Tante novità per gli amanti di questi generi. Sicuramente ce ne sarà per tutti i gusti: ecco i titoli più promettenti.

Netflix: ecco i principali titoli in uscita a marzo 2021

Per quanto riguarda le serie tv abbiamo “Sky Rojo“. La serie tv spagnola è molto attesa soprattutto perché è una nuova creazione del creatore de “La Casa di Carta“. Il debutto è atteso per il 19 marzo. La serie parlerà della vita di tre donne che cercano di conquistarsi la libertà.

I fan sono in attesa di altre due serie: “Dealer” e “Riverdale 4“. Il primo uscirà il 10 marzo: un thriller francese, mentre il secondo è previsto per il 4 marzo. Tra gli altri abbiamo anche “La coppia quasi perfetta” (12 marzo), “Waffles + Mochi” (16 marzo), “Formula 1: drive to survive 3” (19 marzo) e “Gli irregolari di Baker Street” atteso per il 26 marzo.

Per quanto riguarda i film e i documentari troviamo “Yes Day“. Una commedia che si ispira al film “Yes Man” di Jim Carrey. Tutto girerà intorno alle vicende di due genitori che decidono di dire sempre “sì” alle richieste dei figli. La data di uscita è il 12 marzo.

Altra punta di diamante è “Sentinelle“. Il film d’azione francese parla di un soldato che vuole eliminare chi ha fatto del male alla sorella. Per vederlo non si dovrà aspettare tanto, solo fino al 5 marzo.

E’ atteso anche un film animato: “Bombay Rose” (8 marzo). Racconta la storia di una giovane donna che scappa da un matrimonio forzato per seguire la sua strada.

