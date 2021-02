Misteriosa esplosione nel Golfo dell’Oman: colpita una nave israeliana

L’esplosione ha colpito una nave da carico israeliana nel Golfo dell’Oman poche ore dopo l’attacco aereo degli Stati Uniti contro le milizie sostenute dall’Iran in Siria.

Una misteriosa esplosione ha colpito una nave da carico israeliana nel Golfo dell’Oman poche ore dopo un attacco aereo statunitense contro le milizie appoggiate dall’Iran in Siria. La nave stava salpando dal Medio Oriente quando si è verificata l’inspiegabile deflagrazione. L’episodio rinnova le preoccupazioni per la sicurezza nel pieno dell’escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran nella regione.

L’escalation della tensione nel Golfo dell’Oman

L’equipaggio e la nave sarebbero al sicuro, secondo quanto riferito dalla Marina britannica. L’esplosione ha però costretto il comandante della nave a dirigersi verso il porto più vicino. Il sito dell’esplosione ha visto una serie di eventi analoghi nel 2019 che la Marina Usa ha attribuito all’Iran sullo sfondo delle crescenti tensioni tra l’ex presidente Donald Trump e i leader iraniani. E nelle ultime settimane, mentre la nuova amministrazione di Joe Biden cerca di riannodare il filo del dialogo con l’Iran, Teheran ha intensificato le sue violazioni dell’accordo nucleare per esercitare pressioni su Washington.

All’inizio di gennaio, le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano sequestrato una nave cisterna battente bandiera sudcoreana nelle acque del Golfo e ne avevano arrestato l’equipaggio nella cornice del conflitto latente tra Teheran e l’alleato statunitense Seul per via dei fondi iraniani congelati nelle banche sudcoreane a causa delle sanzioni statunitensi. Nel 2018, qualcosa come 21 milioni di barili al giorno di petrolio sono passati attraverso lo stretto di Hormuz del Golfo, pari a circa il 21% della domanda globale di liquidi petroliferi, secondo la US Energy Information Administration.

