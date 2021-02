Mauro Icardi, la foto scatena il panico: cosa succede?

Mauro Icardi fa spaventare tutti i fan con una foto su Instagram che lo mostra con una mascherina d’ossigeno sul volto.

Cosa è successo a Mauro Icardi? Questa la domanda che milioni di follower e tifosi in tutto il mondo si stanno ponendo in questi istanti. L’attaccante del Paris Saint Germain ha postato una foto nelle storie Instagram in cui si mostra in un letto d’ospedale con una mascherina d’ossigeno in viso. Il timore di tutti è che possa essersi preso il covid e possa essere in condizioni di salute preoccupanti.