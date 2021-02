Mara Venier, lo scatto fa emozionare tutti: sono i momenti più belli

Mara Venier nonna tenera e innamorata: il post con il nipote Iaio conquista e commuove i suoi fan di Instagram.

Mara Venier ha appena condiviso sul suo profilo Instagram un bellissimo scatto che la mostra assieme all’adorato nipote Iaio. I due sono seduti su una scalinata inondata di sole, e dal sorriso dolce e complice della nonna si capisce che sono entrambi al settimo cielo.

Un giorno da nonna per Mara Venier

“I pomeriggi più belli ……Iaio e nonna ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”: così Mara Venier presenta la foto con suo nipote pubblicata su Instagram. L’amore sconfinato per i nipoti è sempre raccontato dalla popolare conduttrice in ogni occasione che le dia l’opportunità di farlo. In particolare, è per il piccolo Claudio che batte forte il suo cuore di nonna, il bambino conosciuto dai follower anche con il nome di Iaio, figlio di Paolo Capponi, nato dalla relazione di Venier con Pier Paolo Capponi.

Mara Venier è anche nonna di Giulio, ormai adolescente, figlio della figlia Elisabetta Ferracini. “Sono diventata mamma a 17 anni, è stata una gioia grandissima ma non ero matura. Quando sono diventata nonna ne avevo poco più di 50 e poi 66: con i miei nipoti la gioia è diventata assoluta”, ha raccontato tempo fa la Signora della Domenica.

Mara Venier non ha mai fatto mistero degli attriti che, in passato, ci sono state con una parte dei suoi cari, incluso Paolo Capponi. Ma i figli crescono, l’età porta consiglio a ciascuno, e col tempo anche i caratteri più spigolosi si smussano, cessando di alimentare nuove tensioni con vecchi rancori.