Manuela, chi è la figlia di Giancarlo Magalli: età, foto, vita privata, lavoro

Manuela Magalli è la primogenita del noto conduttore televisivo Giancarlo Magalli. Ecco cosa c’è da sapere sul suo conto.

Giancarlo Magalli, di 74 anni, è un noto conduttore dalla lunga carriera televisiva e con due matrimoni alle spalle. Dall’amore con Carla Crocivera è nata la sua primogenita Manuela, dal secondo matrimonio, con Valeria Donati, è nata invece Michela.

Per molti Giancarlo Magalli è un pilastro della televisione italiana, è un conduttore tanto amato e seguito dal suo pubblico, anche se nel corso degli anni si sono accese diverse polemiche sul suo conto: sembra che, infatti, sul posto di lavoro abbia un carattere molto difficile. Con due matrimoni alle spalle, il conduttore ha avuto le due figlie, Manuela e Michela. La secondogenita è nota per essere un’influente fashion blogger ed è nata dalle seconde nozze del conduttore con l’ex moglie Valeria Donati, più giovane di lui di vent’anni.

LEGGI ANCHE -> Giancarlo Magalli, chi è la ex moglie Carla Crocivera: hanno una figlia

LEGGI ANCHE -> Giancarlo Magalli, nuovo attacco alla Volpe: “Lo prende sempre…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Magalli (@manuelamagalli)

Giancarlo Magalli, il rapporto con la figlia Manuela

Dal matrimonio con la prima moglie Carla Crocevia, della quale si sa ben poco in quanto il gossip non era così interessato alle vite private dei personaggi dello spettacolo com’è ora, è nata la figlia Manuela. Classe 1972, non ama il mondo dello Star System e non ha seguito le orme lavorative del padre. Di mestiere, infatti, si occupa di assicurazioni. La sua vita privata è ben custodita e nonostante possegga un profilo Instagram, non condivide molti dettagli della sua quotidianità.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Manuela Magalli ha ben 17 anni di differenza con la secondogenita Michela, con la quale è molto legata. Soprattutto da ragazza, Manuela ha sofferto l’assenza del padre nella sua vita: quando lei cresceva, Giancarlo Magalli era all’apice della sua carriera televisiva ed era spesso all’estero grazie al programma “Giochi senza frontiere” e, pertanto, non vedeva la figlia con regolarità.