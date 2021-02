L’Isola dei Famosi: Giovanni Ciacci si scaglia contro Elisa Isoardi

A volte i sogni si infrangono, come è successo a Giovanni Ciacci che, escluso da L’Isola dei Famosi, se la prende con Elisa Isoardi

In questi giorni non si fa altro che parlare dei concorrenti della nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Il programma in onda su Canale 5, condotto da Ilary Blasi, quest’anno vedrà i naufraghi in Honduras, in America Centrale. Molti erano i volti noti in lizza per approdare sulle bianche spiagge caraibiche, ma non tutti sono arrivati a firmare il contratto. Tra coloro che non sono arrivati a finire la corsa, c’è anche il costumista Giovanni Giacci. Il costumista leva 1971 ed ex collaboratore di Adriana Volpe al programma Ogni Mattina, in onda su Tv8, non è stato tenuto in considerazione per lo show della Blasi per via del Covid-19. Infatti, sul finire dell’anno scorso, Ciacci era risultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente per lui, il costumista non ha avuto sintomi molto gravi, ma anzi è stato quasi del tutto asintomatico. Tuttavia, dopo essere stato visitato dai medici, prima di partire con gli altri naufraghi per L’Isola dei Famosi, ha avuto un’amara sorpresa.

Leggi anche –> L’isola dei famosi: finalmente presentato il cast della stagione 2021

L’Isola dei Famosi non ha voluto Ciacci

Apparentemente, il Coronavirus gli aveva danneggiato i polmoni tanto da causarsi una fibrosi polmonare (malattia che colpisce i polmoni, creando del tessuto cicatriziale, e che causa problemi respiratori). In una puntata in cui era ospite a Pomeriggio Cinque il costumista ha rivelato questi dettagli personali. Successivamente, in un’altra intervista, Ciacci ha poi parlato di come, con suo grande rammarico, questa malattia l’abbia escluso dal partecipare all’Isola dei Famosi. Ha continuato dicendo di essere addolorato dal non poter partecipare, ma anche colto l’occasione per fare dei commenti sulla sua “collega” Elisa Isoardi. L’argomento gravitava intorno alla scelta della conduttrice di partecipare all’ultima edizione di Ballando con le Stelle al fianco dello storico ballerino e insegnante Raimondo Todaro. Non contento, Ciacci ha poi aggiunto: “Non so se ci avrei legato. Lei ha danzato con Raimondo che l’anno prima a Ballando era in coppia con me. Sono un po’ geloso e credo che gliel’avrei fatta pagare“.

Leggi anche –> Elisa Isoardi sorprende il pubblico: lascia la Rai per l’Isola dei Famosi